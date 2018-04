Cornejo "No estoy pensando en ser vicepresidente"

COMPARTIDOS: 0

Tras la reunión del comité nacional de la Unión Cívica Radical, al gobernador de Mendoza no le tembló el pulso para reclamarle a Mauricio Macri espacios para su partido en la toma de decisiones de Cambiemos. También destacó que la prohibición a la importación no es más que una política de “patas cortas” y descargó contra la líder de la Coalición Cívica.

En cuanto al cruce verbal entre Cornejo y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el mandatario mendocino declaró que “la verdad que ha sido difícil dialogar con él, no solamente en ese tema sino en muchos, en los que tiene una posición y la mantiene a pie juntillas. No está dispuesto a ceder nunca nada en sus interlocuciones. Pasó en los proyectos de energía solar, la verdad es que a veces esa inflexibilidad la ha pagado cara el propio Gobierno”.

Sobre el aumento de las tarifas, Cornejo expresó que no han acabado aún las subas y que “el incremento de tarifas se termina a fin de año. Hay dos aumentos en materia de gas: uno ahora y otro a finales del último trimestre.”

Con respecto a ciertas declaraciones de Elisa Carrió, el Gobernador expresó que “algunas de las manifestaciones públicas de Carrió representan el mismo sentir que el mío. En alguna de las cosas que dice me siento representado, “pero también se mostró en contra cuando explicó “el ataque al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso contribuye a un mayor ruido que la Argentina no necesita en este tiempo”

Sobre la posibilidad de la vicepresidencia, resaltó que no le apasiona el cargo y que el rumor surgió porque salió en muchos medios nacionales pero no desde su partido.

A la hora de dar su opinión sobre las elecciones en Mendoza, Cornejo recalcó que “las elecciones municipales debieran ser separadas de las provinciales y las provinciales separadas de las nacionales. Porque a mi criterio, la agenda municipal, las facultades y competencias de un municipio de recoger la basura, la salubridad, el cuidado del arbolado y demás es una agenda. El sistema de salud pública, la seguridad, la administración de justicia, la producción y demás, es una agenda puramente provincial. Y la agenda nacional de política exterior, macroeconomía, es muy distinta.”

Al finalizar luego de la pregunta sobre cuál es la opinión de la gestión de Mauricio Macri como presidente y cómo lo calificaría, Alfredo Cornejo sostuvo: “Yo le pondría un 7, de 1 a 10. En la Argentina había que hacer cosas sensatas”.

Vidal: "No tengo vocación para ser presidenta

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró que no tiene “vocación para ser presidenta" y remarcó que “la postulación más importante ya está decidida", en referencia a una eventual reelección del presidente Mauricio Macri.

La gobernadora afirmó: “Yo ya he dicho públicamente que lo más importante es que Mauricio sea reelecto. Sobre mí misma no hablé, y no voy a hablar todavía".

De esta manera, evitó referirse a una eventual reelección propia y agregó: “Saldado lo del Presidente, para mí lo demás puede esperar".