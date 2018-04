¡Muy rápida! El actor de "La Casa de Papel" que se levantó Belen Francese

COMPARTIDOS: 0

‘La Casa de papel’ se convirtió en un auténtico fenómeno a nivel mundial. En Argentina no fue la excepción, y las redes sociales se llenaron de comentarios alusivos a la exitosa producción de Netflix.

En ese contexto, varias famosas dejaron sus ‘corazoncitos’ en las cuentas de los actores de la serie española. Sin embargo, Belén Francese fue un poco más lejos y tuvo un ‘flirteo’ virtual con uno de los protagonistas.

Se trata de Enrique Arce, quien en la mencionada ficción interpreta a Arturito, uno de los personajes más carismáticos.

El propio actor confirmó en diálogo con A24 que hubo un intercambio de likes y una charla por Instagram con la modelo argentina. “Hemos mantenido alguna conversación, es una mujer linda por dentro y por fuera, evidentemente. Yo no sabía que era famosa, no sabía quién era, pero me gustó su manera de escribir, y conectamos”, contó Arce.

A su vez, reveló que ya tienen un encuentro planeado: “A través de un compañero vuestro, me dijo que la busque porque es muy conocida aquí, así que ya lo hice y quedamos en vernos en Buenos Aires“.

Luego siguieron los elogios para Belén. “Es una chica encantadora y la verdad que estuvimos intercambiando. Yo también escribo, publico una novela, se interesó también por ver qué escribía, la publico a final de agosto, así que también tenemos esa parte en común, y me cayó re bien, la verdad. Más allá de cualquier otra vicisitud, me cayó muy bien y es alguien a quien seguramente llamaré cuando vaya por allá“, sostuvo el artista español.

Antes había relatado cómo comenzó el contacto con la bella morocha: “Me llegó un mensaje, no vi si era chico o chica porque la foto es muy pequeñita, y me ponía ‘me encantó tu trabajo, sos un groso, grande, me encantó, felicidades’. Le respondí que muchas gracias, y me dijo ‘mirá mi foto, dale algún like’, yo lo hice y empezamos a seguirnos”.

