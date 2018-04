Eruca Sativa: 10 años sonando al palo

COMPARTIDOS: 0

Del interior, con dos de sus tres integrantes mujeres, provenientes del ‘under’ y trabajando desde la autogestión. Con estas características, pareciera que Eruca Sativa es una de esas bandas independientes surgidas en los últimos años, pero la realidad es que los rockeros cordobeses ya llevan una década sonando al palo en Argentina y el exterior.

El grupo cordobés integrado por Lula Bertoldi (guitarra y voz), Brenda Martin (bajo y voz) y Gabriel Pedernera (batería y voz) publicó su primer álbum de estudio La carne en 2008 y desde ahí no paró nunca más.

Cuatro discos más y cientos de shows llevaron a Eruca Sativa a obtener dos Premios Gardel y una nominación a los Grammy Latinos en 2017, año que culminó con el lanzamiento en formato digital del álbum Vivo, grabado en un Luna Park repleto. “La verdad es que siempre sorprenden las cosas que tienen que ver con la respuesta del público y con la gente que por ahí escucha las canciones y le pasa algo. Yo creo que esto se debe a que arrancamos con mucha fe, con mucha esperanza y con tanto amor. Nosotros siempre anhelamos que lo que hacemos le guste a la gente, pero eso no es un condicionante, porque nosotros igual componemos cosas que nos emocionen a nosotros”, dijo Pedernera en diálogo con El Ciudadano.

En este 2018, el grupo no se toma respiro y comienza en Cuyo el tour para celebrar su aniversario. “Estos 10 años nos encuentran en un momento muy positivo a nivel humano. Estamos muy unidos, muy enfocados y con ganas de seguir haciendo canciones, giras y discos”, explicó el baterista.

en el género. “Me parece que la mujer está ganando por fin el lugar que siempre tendría que haber tenido. A veces se habla mucho de la igualdad, pero nos olvidamos de la verdadera importancia de tener las mismas oportunidades en cosas tan simples como ganar lo mismo por hacer el mismo trabajo. Yo no sé si nosotros como grupo musical podemos influenciar en algo tan grande, pero si creo que mis compañeras son dos titanes, muy fuertes y referentes en lo que hacen. Por suerte me toca estar a su lado y realmente siento una admiración profunda por ellas”, añadió. Desde el 2007, Pedernera viene compartiendo rutas, escenarios, toques y banda con dos rockeras (Lula Bertoldi y Brenda Martin), por eso, el cordobés celebra “al 100%” la creciente participación de las mujeresen el género. “Me parece que la mujer está ganando por fin el lugar que siempre tendría que haber tenido. A veces se habla mucho de la igualdad, pero nos olvidamos de la verdadera importancia de tener las mismas oportunidades en cosas tan simples como ganar lo mismo por hacer el mismo trabajo. Yo no sé si nosotros como grupo musical podemos influenciar en algo tan grande, pero si creo que mis compañeras son dos titanes, muy fuertes y referentes en lo que hacen. Por suerte me toca estar a su lado y realmente siento una admiración profunda por ellas”, añadió.

Haku Malvin, Confundiste y Amor ausente fueron algunos de los temas que incluyó el disco en vivo de Eruca, este último fue interpretado junto a Abel Pintos, “un iluminado que está siempre conectado con el momento y con la música”. “Trabajar con el fue tan natural y tan placentero que las barreras estilísticas no existieron. Es más, yo me siento más cómodo trabajando con un tipo como Abel que con un estereotipo del rockero que llega ocho o nueve horas tarde a un concierto y genera todo un escándalo, porque sino es como ir a ver a River y que el arquero no vaya. A mi no me gusta que la música pase a un segundo plano y sea un adorno del evento. La música es lo que nos mueve”, manifestó picante el batero.

Por último, Gabriel Pedernera contó detalles del espectáculo en Mendoza y el tour que, según adelantó: “Va a arrancar este fin de semana con presentaciones en San Luis, San Juan, Mendoza y Río Cuarto. Va a estar movido pero va a ser emocionante, porque por ejemplo, a Mendoza, la primera vez que fuimos fue hace como ocho años, y volver siempre nos copa mucho por la energía y el movimiento musical que hay allá. Además vamos a estar compartiendo escenario con una banda muy buena de allá (Simpecao), así que vamos a estar como en casa”.