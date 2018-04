Barata, rica y sencilla: fugazzeta rellena

COMPARTIDOS: 0

Hoy haremos una variante de Pizza realmente deliciosa. La Fugazzeta rellena es uno de los clásicos que se sirven en las pizzerías más tradicionales de la Argentina. Hasta leí por allí que fue inventada en estas latitudes por don Agustín Banchero. Sea verdad o no, lo importante es que no se pierdan de probarla.

Aquí les doy mi versión de la receta, con algunos cambios en su relleno original, para que puedan hacerla en sus casas...





Vamos a la receta...



Ingredientes:



*Para la masa:



Harina 000: ........................................................ 300 grs. y extra para el armado

Agua tibia: .......................................................... 180 cm3 aprox.

Levadura en polvo: .............................................. 2 cdas. de té.

Azúcar: ............................................................... 1 cda. de té.

Sal: ..................................................................... 1 cda. de té

Aceite: ................................................................. 1 cda. sopera.



Relleno y cobertura:



Queso Mozzarella: ................................................ 200 grs.

Queso Cuartirolo o cremoso: .................................. 150 grs.

Queso Parmesano Rallado: ..................................... 50 grs.

Cebolla: ................................................................ 300 grs.

Cebollita de Verdeo: ............................................... 1 (parte verde)

Panceta: ................................................................ 50 grs.

Aceitunas Negras: ................................................. 8 u

Orégano: ............................................................... c/n

Perejil Picado: ....................................................... un puñado.



Preparación:



*La masa:



1. Volcamos la harina en un bowl. Agregamos la sal y mezclamos bien







2. En un recipiente colocamos el agua tibia y la levadura en polvo. Agregamos una cucharada de té de azúcar y revolvemos bien, dejando reposar unos minutos hasta que empiece a espumar.











3. Volcamos el líquido en la harina y mezclamos hasta integrar bien.











4. Sumamos un chorro generoso de aceite y comenzamos a amasar dentro del mismo bowl.











5. Así amasamos unos 15 minutos hasta lograr un bollo de textura suave y flexible. Dejamos reposar dentro del bowl, tapando con un repasador hasta que el bollo duplique su tamaño. Esto puede tardar una hora. Puede ser más o menos dependiendo de muchos factores como la temperatura ambiente, la harina, la fuerza de la levadura etc.











6. Una vez que el bollo duplicó su tamaño lo sacamos del bowl, lo ponemos en la mesada, lo desgasificamos con los dedos, estirándolo en forma uniforme.











7. Cortamos la masa en dos. Una parte un poco más grande que la otra (60/40). Las amasamos un poco y hacemos dos bollos que taparemos nuevamente con un lienzo y dejaremos descansar por otros quince minutos. El bollo más grande servirá para hacer la base de nuestra pizza. Y el más pequeño (con el que heremos un disco bien fino) de cobertura.







El Relleno y la Cobertura.



1. Mientras descansan nuestros bollos aprovecharemos para picar todos los ingredientes. Cortaremos en pequeños cubos la panceta o tocino ahumado, el queso muzzarella y el cuartirolo. Rallaremos el queso parmesano, descarozaremos las aceitunas negras y las cortaremos en rodajas. Picaremos el perejil y la parte verde de la cebollita de verdeo.



















2. Cortamos la cebolla en mitades, y luego en láminas lo más finitas posibles. La llevamos a un bowl, rociándola con aceite de oliva extra virgen y orégano. Salamos a gusto y mezclamos.















3. Llevamos los cubitos de panceta a una sarten y los saltamos sin necesidad de agregar otra materia grasa. Recuerden que la panceta soltará la suya propia.







4. Cuando ya esté bien dorada, agregamos la parte verde de la cebollita de verdeo y luego de un minuto apagamos el fuego.











Armado:



1. Llegó el turno de estirar los bollos y hacer los dos discos ayudándonos con un palote. Agregamos harina de los dos lados para que no se peguen y ayudándonos con un tenedor, hacemos orificios en los discos.











2. Ponen el disco más grueso sobre una fuente pizzera bien aceitada. En mi caso, como yo lo cociné en una piedra, puse el disco arriba de una espátula pizzera redonda, cuidando de enharinar bien la parte de abajo para que luego no se pegue y corra bien cuando la paso a la piedra caliente.







3. Procedemos ahora a distribuir bien los quesos.







4. Es el turno de agregar la panceta con el verdeo.











5. Humedecemos con un poco de agua los bordes del disco de abajo y lo cubrimos con el segundo disco más fino. Sellamos en el contorno presionando con los dedos.











6. Solo nos resta distribuir uniformemente la cebolla, agregándole por arriba las rodajas de aceitunas y espolvoreando con perejil.











7. Llevamos al horno unos 20 minutos hasta que se nos cocine la masa. Los últimos minutos es recomendable llevar la pizza al grill del horno, para que quede bien tostadita de la parte de arriba.







8. Sacamos del horno y cortamos en porciones. Y solo nos resta disfrutar de esta delicia!!









¿Te animás a hacerlas?

