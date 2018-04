VIDEO| Magnolia se hizo "popo" sobre la China y ella ¡se descargó así!

COMPARTIDOS: 0

La China Suárez disfruta cada minuto de su pequeña Magnolia, pero este miércoles fue un día difícil para la modelo con su pequeña beba.

Mediante su cuenta de Instagram, la China relató el imprevisto que tuvo con la niña mientras la amamantaba.

“Bebita llora. Me estaciono para darle la teta, se caga hasta la nuca, intentó atajarlo con las manos 💩. Ahora no tengo manos limpias para cambiarla, agarro las toallitas como puedo, la limpio entera, me limpio, bebita feliz y relajada. Tomate la maternidad con tranquilidad o nada. 😂 Feliz miércoles para todos!”, posteó la China, indignada por la situación.

Minutos después, y ya algo más relajada, la mujer de Benjamín Vicuña subió dos videos en los que expresó sus sentimientos tras lo vivido: “Lo único que pensaba era que no me vieran los fotógrafos porque quién va a pensar que todo eso es de Magnolia. Iban a decir: ‘La China con cagadera’, lo único que me falta…“.

