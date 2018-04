Engancharon a un mendocino con una piedra de "faso" en un micro

COMPARTIDOS: 0

Personal de sección Seguridad Vial de Mendoza, en el marco de un operativo conjunto abierto de frontera (OCAF), en un control de la Ruta 7 a la altura del puesto de peaje La Paz realizaron el control de un micro de pasajeros de Cata Internacional en las primeras horas de la tarde de este jueves.

Como es habitual para la mayoría de las personas, la maniobra no representa ningún problema y no tendría porqué generar nerviosismo, pero un pasajero que iba en el micro no lo tomó así y empezó a mostrarse inquieto, empezó a transpirar y a seguir los movimientos de las autoridades con excesiva tensión. Tenía sus motivos.

Los gendarmes al examinar sus pertenencias encontraron dos frascos con una sustancia que no era ni romero ni matico, era marihuana.

Las autoridades retuvieron la mochila, realizaron las actuaciones de rigor, precedieron a averiguar los antecedentes del hombre y se secuestró el narcótico.

