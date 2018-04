Los vecinos de Godoy Cruz podrán acceder a la garrafa solidaria

COMPARTIDOS: 0

El municipio de Godoy Cruz es el primero en empezar con la tarea de entregar garrafas sociales. Esto comenzó el jueves pasado en la zona del Piedemonte y continua hoy y los jueves siguientes hasta el mayo.

La garrafa solidaria es de 10 kilos y tiene un costo de 220 pesos y la idea es que llegue a las familias que tienen carencias, contaron en Estudio 91.7.

En el barrio Flor de Cuyo, Miguel Ramón Arias, presidente de la Unión Vecinal, contó: “Es la primera vez que se integra este año en forma normal, nosotros gestionamos entre la municipalidad el año pasado para la entrega, para que nos incluyeron en el plan y ahora se le comunica al vecino y citamos a la gente. Cada uno trae su garrafa. Hay bastante demanda, hoy fue poco porque la gente no sabía mucho del cronograma. También el barrio tiene gas, no hace tanta falta. Ahora veremos si podemos conectar la red de gas a esos vecinos que aún no tienen".

“La gente que viene ya la conocemos, incluso viene gente que deja la garrafa y la viene a buscar al otro día porque la gente que tiene que trabajar no puede venir una o dos horas a esperar a que llegue el camión”.

En el barrio Urundel habló Ernesto Campos, unos de los integrantes de la Unión Vecinal, quien destacó: “Hoy empezó acá en el barrio Urundel, esto ya viene desde el año pasado. Dicen que vuelven el 25. Hoy ha venido poca gente, se vende el doble de lo que está en garrafa. En este barrio no tenemos gas natural y todos necesitamos la garrafa social y si no la compramos acá en otro lugar cuesta 280 pesos”.

Finalmente, Alicia Santibáñez, tesorera de la Unión Vecinal Angélica Civit de Suárez, del barrio Suárez, expresó: “Siempre ha sido muy positivo, esta es la primera vez quizás poca gente se ha enterado pero en años anteriores se han vendido 90, 100 garrafas por mes. En el caso de este barrio no todos tienen gas natural y necesitan comprar esta garrafa solidaria”.