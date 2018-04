Cinical tira el Maldito Perro por la ventana

COMPARTIDOS: 0

Mantenerse 20 años en el mundo de la música no es algo menor. Y la cosa se pone más difícil si no hacés lo que está de moda. Por eso, la durabilidad de Cinical es realmente destacable.

Fue en el invierno del 98, más o menos para el Día del Amigo, cuando unos por entonces pibes de Luzuriga empezaron a tirar sus primeros acordes metaleros en épocas en las que el género se escuchaba en todos lados. Pasaron casi dos décadas y hoy, entre tanto rock suave, indie y pop, los Cinical siguen haciéndose su espacio en shows y festivales como el de este domingo en Maldito Perro (San Martín Sur 720, Godoy Cruz).

“Hicimos una fecha en febrero y nos fue muy bien, así que ahora vamos a hacer otra. Estamos tratando de hacer un ciclo que se llama ‘Domingos metaleros’, como para romper un poco el aburrimiento de los domingos. En vez de estar al pedo en tu casa, venís y te ves una banda. En esta edición, invitamos también a un grupo de San Rafael que se llama Nazionsiete y a otras bandas más. Estamos contentos porque para nuestro género no siempre se abren lugares porque no es algo comercial, pero la gente apoya”, dijo Vaka Allegretti, cantante de Cinical, en diálogo con El Ciudadano.

En 20 años, el grupo publicó cinco discos, un EP y dos DVD. Además, Cinical hizo cientos de shows que le han permitido ser ‘la banda’ del metal menduco. “La verdad es que es difícil, pero nosotros no nos podemos quejar porque siempre nos tienen en cuenta. Hemos estado en el Festival por la memoria, en la Fiesta de la Cerveza, en festivales importantes en Chile, en Uruguay y en toda la Argentina. Ahora, cuando venga Malón (22 de este mesen N8), vamos a ser la banda soporte. Si bien somos un grupo under, hemos podido hacer muchas cosas y siempre estamos con hambre de hacer más. Lo bueno es que nos seguimos sorprendiendo como el primer día”, confesó.

Para Vaka, la clave de la agrupación a lo largo de los años es el esfuerzo. “El éxito es la perseverancia, porque nunca bajamos los brazos. Cuando empezamos se nos pagaba por ir a tocar a los lugares, porque sabían que el metal convocaba, pero lo de Cromañón fue un quiebre para muchos, y el metal se vio más afectado. Igual, siempre tuvimos convicción. Nosotros estamos en nuestro pequeño ‘mambo’ pero la cosa funciona, hace dos años sacamos el disco y hemos metido como 200 shows. A veces nos dicen: ‘Paren de tocar un poco’, pero esto es lo que nos mantiene con vida”, sentenció.

¿La explosión del indie ayuda al resto de los géneros de la provincia?

Aunque aclaró que no es un género que le guste demasiado, Vaka Allegretti reconoció que el furor por el indie mendocino ayuda a toda la movida musical de la provincia porque “por ejemplo, los pibes de Usted Señálemelo, cuando tocan en festivales tan grandes no dicen: ‘Somos de la estratosfera’, dicen: ‘Somos de Mendoza’, y eso es algo que marca. Entonces, capaz que no todos los productores laburan con indie y dicen: ‘Bueno, a ver que más hay en Mendoza’, eso ayuda. Ellos son la punta de la lanza a nivel nacional. Más allá de los estilos, está bueno que la gente sepa que en Mendoza hay muy buenas bandas. En ningún lugar de la Argentina hay una escena tan rica como la de acá, donde encontrás músicos de todos los palos”.

El domingo metalero

Lugar: Maldito Perro (San Martín Sur 720, Godoy Cruz)



Día y hora: domingo a las 21



Entradas: $60



Bandas: Cinical, Nozionsiete y un grupo sorpresa



Producción: As de Picas