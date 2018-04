Alerta por el Polo blanco que secuestra mujeres en Guaymallén

COMPARTIDOS: 0

Un aterrador mensaje que se viralizó en las últimas horas da cuenta del terrible momento que vivió una joven que caminaba en plena tarde por calle Cabildo casi esquina Silvano Rodríguez de Guaymallén y que según manifestó, la quisieron secuestrar dos hombres en un auto Volkswagen Polo color blanco.

“Recién me puedo tranquilizar un poco porque me dieron pastillas para los nervios” comenzó narrando la muchacha luego del hecho y contó: “Iba saliendo del curso, me siguió un auto y me gritó rica”.

Al parecer la joven comenzó a sentir que la situación podía llegar a terminar mucho peor ya que según dijo, luego del grito a modo de acoso callejero, el Polo la pasó y se estacionó una cuadra más adelante. “No me quedaba otra que pasar por ahí, no me podía meter a ninguna casa porque si tocaba el timbre me agarraban, no había ningún comercio abierto, no había ningún milico” dijo la víctima al circular a las 18 hs, por dicha intersección del barrio Santa Ana.

“Paso el auto, adentro estaban dos tipos, un flaco, alto, morocho y ruludo y el que iba manejando tenía el pelo más cortito y era más grandote” narró.

Los hechos luego sucedieron con una tremenda tensión ya que al auto logró interceptarla, se le puso al lado y al respecto ella contó: “Se bajó uno, me agarró del brazo, me quería subir. En la otra mano llevaba algo grande, no vi que era en ese momento por al desesperación”.

De milagro la joven logró zafar de sus captores al golpear al que quiso agarrarla: “Logro pegarle con el codo en la boca del estomago, se queda sin aire y logré escapar porque tengo un Dios aparte chicas” concluyó.

Según ella el auto, luego de su golpe al secuestrador, “salió rapidísimo, casi rayando” porque una señora que alcanzó a ver lo que sucedía gritó: “A la chica se la están llevando”

