ATROZ| Mendocino secuestró, torturó y violó a su mujer

Una mujer denunció a su pareja, un hombre de 56 años de edad, por haberla secuestrado, violado, amenazado y torturado.

Los durísimos hechos de los que da cuenta la víctima quedaron asentados en la Oficina Fiscal N°6 de Las Heras.

El denunciado es J.D.Charrón. El pasado domingo este hombre, domiciliado en el barrio 4 de Enero, Rodeo de la Cruz, Guaymallén, le habría hecho pasar diferentes vejámenes la denunciante en dicho sitio.

Según el relato de la mujer, las torturas comenzaron antes de las tres de la mañana y continuaron hasta media mañana del domingo. Además dio cuenta de que en el inmueble había otro sujeto, al que ella le pidió ayuda pero “no se quiso involucrar”.

El sábado a la noche, la pareja estuvo en la celebración por el cumpleaños de uno de los hijos de la mujer, en el barrio Santa Teresita, de Las Heras. Después se fue a Rodeo del Medio. Allí el agresor se enojó con su pareja porque estaba tomando alcohol y fumando. “Eso hacen las prostitutas para calentar a sus clientes“, le dijo. Eran cerca de las 3 a.m.

El hombre se acercó a la mujer y le pegó cachetadas, piñas, le estampó la cara contra la pared y, una vez que estaba en el piso, la pateó. Le dijo: “Vos no me vas a dejar, vas a ver con quién te metiste. Si me dejás te la vas a pasar de velorio en velorio porque voy a matar a toda tu familia”.

Le puso un cuchillo en el cuello, la llevó al patio, la desnudó y le tiró 6 baldazos de agua fría para que “se enfriara”. “Yo soy tu macho”, le decía. La tortura se extendió hasta las 5 de la mañana.

Luego la llevó a la habitación y la violó. “Ahora sí dormite. Cuando yo te necesite te voy a volver a ocupar“, le dijo. A las 9.30 la despertó y la obligó a que le hiciera el desayuno.

Dónde denunciar violencia de género en Mendoza: Dirección de la Mujer “Dra. Carmen Argibay”: ubicada en el ala norte del segundo piso del Palacio Judicial (Patricias Mendocinas y Virgen del Carmen de Cuyo, Centro Cívico), de lunes a viernes de 8 a 19. Teléfonos: 4493236 / 4495749 / 4498655 / 4498626.

