Furibunda crítica de Cornejo al ministro Aranguren

COMPARTIDOS: 0

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, apuntó hoy contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y consideró que no traer sus fondos al país "porque no hay credibilidad" no ayuda "a salir del populismo y avanzar al camino de la normalidad".

Al participar de un almuerzo del Rotary Club en el hotel Sheraton, el gobernador de Mendoza también dijo que es muy "difícil tener un diálogo con Aranguren" y lo cuestionó por haber subido las tarifas "abruptamente".

Además realizó un balance de los últimos años de la política argentina e instó al sector político, empresarial y sindical a ser los facilitadores de la transición hacia gobiernos institucionales más sólidos y fuertes. “Sin duda alguna era mucho más difícil gobernar la Argentina en el 83 para Raúl Alfonsín, que lo que hoy día le toca a Cambiemos. Pero la verdad es que desde que vivimos en democracia el país no ha parado de caer”, explicó.

De esta manera Cornejo detalló que sería necesario “realizar un análisis donde se pueda entender qué es lo que nos ocurrió que en estos 100 años, donde pasamos de ser el octavo país productor del mundo a estar muy por debajo de mitad de tabla. Hay que pensar en cuántos errores hemos cometido en la dirigencia política, pero también en la dirigencia empresarial”.