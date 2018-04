Cornejo recibió a 'Maravilla' Martínez

foto

El Gobernador Alfredo Cornejo recibió este mediodía en su despacho a Sergio MaravillaMartínez. También estuvieron presentes el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, y el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul.

Cornejo, en una charla informal, le comentó al deportista cómo llegó a ser gobernador de Mendoza y le dijo: “Uno elige qué hacer de su vida, sin lugar a dudas esto es lo que más me apasiona”. Sergio le consultó sobre sus objetivos y el Gobernador respondió: “Me gusta este trabajo, lo hago con mucha felicidad, tengo una familia trabajadora de emprendedores que me apoya. A lo que aspiro es mantenerme como ahora, poder caminar tranquilo por la calle, eso es lo que trato de mantener y es difícil hacerlo cuando uno trabaja en política. No tengo reelección, Mendoza y Santa Fe son las dos únicas provincias del país que no la tienen, me gustaría continuar manteniendo este prestigio”.

A su turno, Maravilla expresó: “Estoy dando charlas motivacionales, mañana tengo una en el Arena Maipú a las 19.30. Vengo en el verano a Argentina y el resto del tiempo vivo en Madrid, hace 16 años estoy allá. Estoy haciendo teatro, comedia, recorriendo el país con este nuevo proyecto. En unos días voy a grabar un programa piloto que saldría por Telefé. El año pasado grabé una película y también he escrito un libro”.

Al finalizar, el encuentro el Gobernador le entregó un vino a modo de obsequio al exboxeador.