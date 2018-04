Rocío Valdivia Tonini: puro carisma y alegría

COMPARTIDOS: 0

Proyecto:

A lo largo de la historia la mujer ha asumido nuevos roles en la sociedad y ha luchado firmemente para insertarse en un mundo donde el cambio es constante, donde se desenvuelven en un medio que estimula el alcance de nuevas metas, por ello es que son muchos los roles que desempeña hoy en día la mujer, pero no debemos olvidar que el principal rol en la sociedad es justamente ser mujer, con su identidad y su feminidad.

Este trabajo basado en fotografías y relatos encontrarán los distintos mensajes de la mujer mendocina y que a través de ellas quedará plasmada su vida, sus logros, dificultades, sueños, desafíos y anécdotas, que son parte de su esencia y del reflejo de tantas mujeres que comparten las mismas historias.

​Prepárate para ver 1 perfil diferente durante 52 semanas

Emmanuel Diaz - Fotógrafo / Colaboración y edición - Cristian Montenegro.

Ella es ROCIO VALDIVIA tiene 22 años, Reina Nacional de la Vendimia mandato cumplido, ella se destaca por ser carismática, alegre y con un corazón único, siempre con una sonrisa...

¿Quién es Rocío?

Es algo que a menudo suelo preguntarme. Rocío es explosiva, efusiva, honesta (a veces por demás), creativa y muy compañera. Una mujer sumamente sencilla, valiente y fuerte, si quiere algo, lucha hasta obtenerlo, persistente y dedicada con las cosas que la vuelven loca de amor.

Un tanto negativa, luchando siempre para que la solidaridad sea el idioma del mundo. Con valores bien arraigados y pensamientos inamovibles acerca de ayudar al prójimo y a los animales. Justiciera a más no poder, por momentos malhumorada, orgullosa y rencorosa, pero que sabe perdonar. Rocío es alguien que está lejos de la perfección, disfruta la libertad, el salir, el bailar, el reír y más que nada amar y sentirme amada, solitaria cuando necesita aclarar sus ideas, tímida y vergonzosa, aunque nadie lo crea, apasionada, hogareña, enamoradiza, amiguera y por sobre todas las cosas, amante de su familia.

Rocío vive el día a día con los sentimientos a flor de piel, siendo así vulnerable a situaciones ajenas que siempre pueden lastimarla, ella siente que está creciendo notoriamente día a día, con un potencial que sabe que puede llegar lejos, muy lejos.

​

¿Qué situación en tu vida marco un antes y un después?

La primera fue saber que tenía una hermana, por parte de mi papá. Descubrirla, tener miedo a como sería todo, siempre a la distancia, de vez en cuando en vacaciones venía a visitarnos. Empezó un amor inigualable, un amor que solo las dos sabemos lo intenso y fuerte que es, crecimos y somos inseparables.

La segunda fue cuando mis padres se separaron, algo que me cuesta superar hoy en día. Estuve mucho tiempo sin hablar con él, cuando decía que era orgullosa y rencorosa, no miento y él, ni les cuento. La vida me hizo madurar desde muy chica, valorando cada paso que mi madre hacía por nosotros. Somos dos, mi hermano Juan Pablo y yo, aunque éramos chiquitos, mi mama salía a trabajar todos los días para darnos lo mejor, mis abuelos también fueron nuestro sostén. Si hoy en día me preguntas ¿Qué es el amor? Yo te señalo a mi madre, por su valentía, por su fuerza, jamás pasamos necesidades, trabajó incansablemente por nosotros hasta que llego un ser de luz a nuestra vida, mi papá del corazón, volvió de alguna forma la paz, la tranquilidad y las sonrisas a nuestro hogar, será que por eso entiendo tantas situaciones de la vida, y trato de trabajar por los niños y las familias.

Y la tercera situación que marcó mi vida sin lugar a dudas fue haber sido Reina Nacional de la Vendimia.

¿Qué rol ocupa hoy en día la mujer para vos en la sociedad?

Somos conscientes de los espacios ganados en todo ámbito ya sea político, social, laboral, cultural, etc. y a pesar de los obstáculos y barreras, las mujeres hemos demostrado la igualdad de condiciones. La mujer no asume un solo rol, ya que hoy en día somos consideradas multifacéticas, además de esposa, madre, ama de casa como es el caso de miles de mujeres en el mundo que se desempeñan en muchos ámbitos laborales y de distintos rubros.

Las mujeres de hoy somos activas y autónomas, tenemos una fuerza increíble para enfrentarnos a las diversas situaciones sociales en las que nos encontremos, pero no nos podemos olvidar que, aunque seamos muchas las que luchamos y somos fuertes, hay miles y miles que todavía viven situaciones angustiantes, discriminatorias, violentas y hasta marginales. Somos un ejemplo de fortaleza, sabemos lo que conlleva ser mujer, porque no es fácil, debido a tanta discriminación que hoy en día se nos presenta y que a pesar de que esta sociedad se considere igualitaria y tolerante, algunos siguen siendo machistas.

​

¿Cuál es el sueño de Rocío?

No soy soñadora, dejo que el día a día sea mi ley de vida. Pero si hay algo con lo que sueño, es con la felicidad propia y de quienes amo. Mi deseo más que mi sueño es tener cerca a mi hermana, siempre y que la distancia nos deje de doler.

¿Qué mensaje dejarías para que cada mujer se supere día a día?

Simplemente que no tengamos miedo a ser ella misma, no dejemos que nadie nos quiera pasar por encima.

Somos miles de mujeres que luchamos por nuestros derechos, hagámoslos valer con respeto, que juntas podemos salir adelante.