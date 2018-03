Humorista bravo: Dady Brieva arremetió contra Guillermo Francella

COMPARTIDOS: 0

Dady Brieva (61) y Guillermo Francella (63) son dos de los humoristas más reconocidos de la Argentina. Sin embargo un conflicto en puerta se desarrolló, luego de unas polémicas declaraciones de uno de ellos.

En diálogo con ‘Intrusos’, Dady le tiró un palito a su colega por el giro que pegó en su carrera, que desde el éxito de ‘El Secreto de sus Ojos’ se orientó más hacia papeles dramáticos.

“A diferencia de mi gran amigo Guillermo Francella, yo soy un tipo que estoy muy orgulloso de ser cómico”, disparó el integrante del mítico trío cómico ‘Midachi’. “Él hizo un cambio rotundo. A mí no me gustaría desprenderme de esta imagen. Eso de ‘vos sos distinto de los Midachi porque hiciste una carrera’”.

Ante ese comentario, Jorge Rial indagó: “¿Eso es desprenderse o vergüenza?”. “En él no lo sé, pero a mi no me gustaría. Yo estoy orgulloso de ser mojarrita, no tengo veleidad de tiburón“, sostuvo, picante.

“Yo sé que él hizo un cambio muy rotundo y muy fuerte. No digo que reniegue. Yo sé que él no hizo más y lo he hablado con él. Me dijo que le gustaba mucho esta carrera que estaba haciendo, en la que estaba incursionando como actor. No digo que este mal, solo que a mí no me gustaría que por hacer películas me desprendan de Midachi. Yo soy un Midachi. No es que sea mi prioridad, pero es lo que me define”, concluyó Dady.

¿Habrá alguna respuesta?

