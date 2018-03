Maradona dijo que no asistirá a la boda de su hija y Dalma le respondió por Twitter

COMPARTIDOS: 0

El astro futbolístico Diego Maradona finalamente no concurrirá al casamiento de su hija mayor, Dalma, que se llevará a cabo mañana en una estancia de la localidad bonaerense de Pilar.

Según trascendió, el jeque dueño del Fujairah FC de los Emiratos Árabes Unidos, donde Maradona se desempeña como director técnico, no lo autorizó a viajar en esta fecha e incluso le advirtió que si se ausentaba en el partido de este sábado sería inmediatamente despedido, lo que implicaría el despido además de las 30 personas que conforman su equipo, y que cobran sueldo del club.

El ex capitán y entrenador de la selección argentina le avisó por teléfono a su ex esposa, Claudia Villafañe, que no podrá asistir a la boda de Dalma y hasta pidió que pospusiera la fiesta para poder estar presente, aunque la joven novia -visiblemente molesta- rechazó la idea.

Dalma Maradona festejará este sábado su boda con Andrés Caldarelli en una estancia ubicada en Pilar, con la presencia de familiares, amigos y varios famosos, aunque con la ausencia del padre de la novia.

A modo de respuesta, la hija más grande del futbolista, se hizo eco de un mensaje vía Twitter desde su cuenta oficial.

Si sos #Maradona y no podes estar en el casamiento de tu hija .. explícame de q sirve ser el uno del mundo ??

Banco fuerte a @dalmaradona ! Q nada te empañe la felicidad de ese día! https://t.co/wzTAuf9l8s — nilda sarli (@nildasarli) 29 marzo 2018

