Mendocino compró un pasaje por "dos mangos" y terminó desilusionado

Mauricio es un mendocino que sacó un pasaje para viajar a Australia. El es uno de los miles de pasajeros que sacaron pasajes desde Santiago a una tarifa muy baja. La aerolínea estadounidense se los canceló y le llovieron millones de demandas.

La aerolínea emitió un comunicado al respecto y explicó lo siguiente: “el 26 de marzo, debido a un error, ofrecimos por un corto plazo de tiempo una tarifa equivocada para los vuelos desde Santiago a Sídney. El error fue identificado y corregido rápidamente. Nos disculpamos por esto. Hemos cancelado todas las reservas hechas bajo estas tarifas erróneas y proporcionaremos un reembolso completo a todos los clientes. Estamos trabajando para prevenir que esto vuelva a suceder”

El día lunes fue que la propia página y algunas más ofrecieron el viaje de Santiago de Chile a Australia a $4.000. Después de ver que habían tenido un error, lo cancelaron enviando un mail a cada pasajero que había pagado el ticket.

Mauricio que es de San Rafael, compró el pasaje para viajar con su familia. El mismo dice que no va a aceptar el rembolso que la empresa ofrece: “no quiero plata, ni me cambien el rumbo ni que me manden a la luna. Yo quiero el pasaje que ellos ofertaron, que me debitaron de la tarjeta y poder viajar con mi mujer y mis dos hijas”

Enojado y fastidioso, siguió: “voy a ir a un estudio de abogados cerca de Tribunales y darles un poder para que actúen en mi nombre. Quiero ir a hablar personalmente a United y a Defensa del Consumidor. A los pasajeros frecuentes sabemos que tenemos errores y ellos no te perdonan. Ahora que se invierte el error, que se lo banquen”.

