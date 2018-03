La policía golpeó y detuvo a un miembro del FIT

COMPARTIDOS: 0

La concejal del FIT Andrea Gutiérrez, quien fue detenida junto a estudiantes que acampaban frente a la Casa de Gobierno de Jujuy advirtió que en el momento en que se identificó como legisladora la "agarraron cuatro efectivos" policiales.

"Los chicos no eran más de veinte, pero en ese momento éramos seis personas. La detención fue bastante brutal. Al abogado lo agarraron entre ocho efectivos y a un docente le lastimaron la rodilla y le negaron la atención médica", afirmó Gutiérrez.

Luego de que esta madrugada se produjeran las liberaciones, la dirigente explicó que "no había orden de ningún juez, sino sólo la de un fiscal".

"Cuando me identifiqué como concejal, me agarraron cuatro efectivos que se sacaron sus identificaciones. Fue tortuoso porque no nos daban ningún tipo de información, ni siquiera quien había dado la orden", subrayó la edil en declaraciones a Radio 10.

Destacó que "en el cambio de turno, comenzó un operativo desmedido" con "cinco patrulleros, infantería con palos y escudoo: la verdad, algo salvaje".

"Hay centros de estudios que (Gerardo) Morales está cerrando y muchos chicos se están quedando sin poder terminar sus estudios secundarios. Algunos alumnos decidieron acampar en la casa de Gobierno protestando contra esto", añadió.

El acampe se realizaba desde hacía tres días en reclamo contra el cierre de los colegios en los que cursaban la secundaria.

En las imágenes difundidas en medios periodísticos locales, se observó a efectivos policiales descender de una camioneta de la fuerza e irrumpiendo en el lugar del acampe para luego comenzar a subir a los vehículos a los jóvenes.

Según informó el portal web El Submarino de Jujuy, los chicos detenidos tiene entre 18 y 20 años, mientras que también fue aprehendido el abogado de los manifestantes y la concejal Guitérrez del PTS, quienes e encontraban en el acampe.

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-3-30-9-57-58-el-hombre-mortero-pidio-sacar-a-macri-como-sacamos-a-de-la-rua

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-3-30-9-29-20-la-foto-mas-jugada-de-nai-awada-con-la-cola-al-natural