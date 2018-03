Esmeralda Mitre fustigó a Silvina Escudero mostrando ¡LA foto!

COMPARTIDOS: 0

Todo comenzó cuando Esmeralda Mitre confesó haber tenido relaciones paralelas a la suya con sus ex Darío Lopérfido. A raíz de sus dichos, la actriz recibió la crítica de Silvina Escudero y esta no se guardó nada.

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-3-30-9-4-3-a-un-mendocino-le-dio-un-bobazo-jugando-al-futbol-y-dejo-de-existir

Mitre fue al cajón de los recuerdos y mostró una foto de Escudero en el baño después de haber tenido sexo y dijo: “A mi nunca me van a ver así”.

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-3-30-9-29-20-la-foto-mas-jugada-de-nai-awada-con-la-cola-al-natural

“Con Darío vamos a estar eternamente unidos. Somos una pareja distinta. De hecho, él me dijo hace años que el amor y el sexo no iban de la mano. Que el amor era la lealtad. Al tiempo me di cuenta que tenía razón. Él me ayudó mucho a liberarme de mandatos”, confesó Esmeralda en una charla reciente con Luis Ventura en radio Rivadavia.

​​​​​​​