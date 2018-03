Escándalo sexual en Independiente: investigan a un representante

COMPARTIDOS: 0

En la causa por “abuso sexual en concurso ideal con la corrupción de menores” en la que ya hay cuatro detenidos, esta mañana ordenaron ocho allanamientos desde la UFI N° 4 . Uno de los pedidos de detención sería el de un representante de jugadores y otro el de un organizador de torneos juveniles.

A las órdenes de captura, hay que sumarle que se hicieron allanamientos en seis domicilios de La Plata y dos en el Gran Buenos Aires (uno en Gerli y el restante en Remedios de Escalada). En uno de ellos en la capital bonaerense se implementó una guardia policial a la espera de la autorización del Colegio de Abogados platense porque se trata de un Estudio Jurídico.

Como ya se sabe, tras las declaraciones efectuadas a los jugadores y a los dirigentes del club, se detuvo al árbitro asistente Martín Bustos como uno de los abusadores, a su abogado Carlos Tomás Beldi por “encubrimiento agravado” al destruir evidencias con un martillo que comprometían al acusado.

El relacionista público Leonardo Cohen Arazi (de 43 años) fue el último detenido el miércoles por la noche. Este individuo, no sólo esta citado en la causa sino que este miércoles la ex Gran Hermano, Marian Farjat, aseguró que una vez que estuvo en su casa , vio a muchos menores y que el imputado presentó a uno de ellos como su novio.

Sobre la red de abusadores, el detenido denunció: “Es gente muy poderosa la que esta detrás de esto. Es mucho lo que hay en juego, la reputación de mucha gente, yo soy un boludito, un tarjetero de boliche que les daba una consumición gratis”.

Por último, siguió defendiéndose: “Siento que soy inocente; que solo pagué por sexo porque no soy Brad Pitt. Y siempre a mayores de edad, no sé si alguno era menor… Yo suele hacer asados, me junto con amigos y tengo una vida social intensa. No le veo nada malo a eso; no hago orgías ni nada por el estilo”.

