Eva de Dominici demostró que entrena duro para tener ¡un lomazo!

Eva de Dominici es dueña de un ¡lomazo! y así lo muestra en sus redes sociales, donde publica sensuales videos de su rutina para trabajar glúteos y brazos.

"We are doing it ! My coach @peetfit is the coolest, Mi entrenador Es el más buena onda de todos muchas gracias Peet", escribió Eva en inglés y en español para sus seguidores, junto a tres videos hace un tiempo y donde dejaba ver algo de su entrenamiento.

Además para encarnar al desafiante personaje en Sangre en la boca, junto a Leonardo Sbaraglia, la actriz de 21 años tuvo que entrenarse con todo junto a los boxeadores Fernando Muñoz y Diego la Joya Chávez. "En muy poco tiempo creo que avancé mucho gracias a ellos", contó en un video que la muestra practicando los movimientos. Además, se la ve junto a su compañero de elenco, arriba del ring.

Te dejamos aquí una galería de algunas de las mejores fotos de la bella morocha argentina, donde queda en manifiesto que el entrenamiento que hace y su belleza natural la convierten en una verdadera bomba: