¿Qué le falta a Sampaoli para definir la lista de 23 rumbo a Rusia?

Después del papelón que pasó la Selección Argentina ante España en Madrid, el técnico Jorge Sampaoli tiene más dudas que certezas para definir los 23 elegidos para disputar el Mundial de Rusia 2018. La goleada sufrida movió el avispero y hasta tiene dudas con la presencia de varios históricos.

Mas preocupante que la humillación en Madrid es saber que no queda tiempo para probar jugadores. Recién volverá a reunirse con sus futbolistas a finales de mayo. El ultimo amistoso será el 30 de ese mes contra Bolivia en La Bombonera para despedirse del público argentino.

Sampaoli deberá arreglárselas con los jugadores que probó hasta ahora. Elegir será una cuestión de evaluar los rendimientos. Seguirá sus actuaciones en sus respectivos clubes y definirá. Hará un que otro llamado por teléfono para ver como se encuentran y notificarles que irán al Mundial.

A 80 días del debut en el Estadio del Spartak de Moscú ante Islandia, el director técnico sabiendo el corto plazo que le resta para el comienzo de la mayor competencia futbolística del Mundo no tocaría la lista que tenía en su cabeza antes de estos amistosos.

A pesar de que las dudas lo inquietan y no lo dejan dormir, mantendría a los jugadores experimentados que vienen de perder dos finales en las Copas Américas y la final del Mundial de Brasil 2014. Es lógico. Pegar un volantazo para cambiar de intérpretes seria hundirse más en la incertidumbre. Prefiere morir con las botas puestas y respetar la lista que armó hace mas de una semana.

Empecemos por el 80 por ciento que Sampaoli dice tener definido para armar la lista final. Hasta el partido frente a Italia, el cuerpo técnico viajó con 16 futbolistas seguros de los 23 y no perderán sus chances: Romero, Guzmán; Mercado, Otamendi, Fazio, Rojo, Biglia, Mascherano, Banega, Acuña, Messi, Pavón, Agüero, Higuain, Di María y Salvio.

Luego de estos amistosos, tres más se ganaron sus lugares para ir a Rusia. En Manchester, Wilfredo Caballero dejó una gran impresión mostrando seguridad al jugar con los pies, voz de mando y resolución mano a mano con delanteros italianos. Pero recibió cinco goles ante España. Aunque este flojo rendimiento no impediría su convocatoria final.

El segundo nombre es Nicolás Tagliafico. Es un lateral con muy buen estado físico, con proyección, que puede jugar en una línea de cuatro defensores por izquierda, pero también como marcador central en una línea de tres.

El tercer hombre es Manuel Lanzini, del gusto del entrenador desde que vestía la camiseta de River. Fue la figura ante Italia y no jugó frente a España por una molestia muscular. El único punto negativo es que es propenso a lesionarse con facilidad, de sufrir lesiones musculares que podrían dejarlo afuera en choques vitales. Mas allá de eso, Sampaoli cree que es uno de los pocos jugadores con gambeta, desequilibrante en el uno a uno y también piensa que la sociedad con Lionel Messi puede darle buenos frutos.

Sampaoli tendrá de acá en más un mes (a principio de mayo deberá entregar la lista definitiva de 23 seleccionados) para poner la lupa en varios futbolistas que fueron probados, no desentonaron, pero tampoco se lucieron. Por ejemplo, Fabricio Bustos, quien cumplió ante Italia, pero fue desbordado frente a España; Giovanni Lo Celso jugó los dos encuentros, pero la faltó personalidad para ponerse el equipo al hombro; Maximiliano Meza por actitud y empuje merece que el técnico siga observándolo de cerca y Diego Perotti, quién ingresó faltando pocos minutos para el cierre ante Italia y no estuvo frente a España.

Mas allá de los nombres, el técnico también tiene incertidumbre en varias posiciones de la cancha. Es decir, en el puesto de segundo volante central, Sampaoli deberá elegir entre Pablo Pérez, Leandro Paredes (no conformó su presentación ante Italia y por una luxación de hombro no pudo estar en Madrid) y Enzo Pérez (no fue citado, pero si su presente en River es muy bueno podría estar dentro de la lista definitiva). De estos tres, uno será el elegido para ser el suplente de Lucas Biglia y pelearle el segundo escalafón a Ever Banega.

En la ofensiva, el director técnico sabe que entre Paulo Dybala y Lautaro Martínez saldrá el que acompañe en la lista a Sergio Agüero, Lionel Messi y Gonzalo Higuain. Es el delantero de la Juventus o el de Racing. Para el cuerpo técnico es uno u otro. Sampaoli sabe que el presente de Martínez es muy bueno en Racing, pero el cordobés podrá ganarse su lugar si la rompe en la definición ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions Legue.

La otra duda para el cuerpo técnico es el puesto de volante ofensivo con intérpretes de diferentes características: un jugador de desborde como Emiliano Rigoni, otro con gambeta como Diego Perotti, uno de asociarse más al juego como Alejandro Papú Gómez, un mediocampista de ida y vuelta como Maximiliano Meza y Ángel Correa acostumbrado a tirar más diagonales y pisar el arco rival.

Conclusiones de la gira por Europa

La Gira por Europa dejó mas preocupaciones que soluciones a los problemas que arrastraba el equipo argentino tras haber clasificado caminando por la cornisa en las Eliminatorias sudamericanas. Pero no solamente el equipo tiene dificultades en el campo de juego, sino también su entrenador en el armado del mismo.

Desconcierto es lo que tiene Jorge Sampaoli para armar un once que no dependa de un solo jugador como es Lionel Messi. Si bien contra Italia el equipo que paró en cancha mejoró con un sistema bien marcado 4-2-3-1, frente a España se notó un equipo sin una idea clara y cambió al 4-4-1-1 de un partido a otro. Ese cambio se debe a una falta de confianza que tiene para mantener el mismo estilo de juego.

Con la baja de Lionel Messi sobre la hora ante España, Sampaoli innovó a la hora de elegir una forma de jugar. Y fracasó con la intención de jugarle de igual a igual. Su idea de seguir innovando cuando falta muy poco para el debut en la Copa del Mundo lo muestra con mucha incertidumbre.

El técnico deberá poner los pies sobre la tierra y aceptar que vive en la improvisación. Hasta ahora lleva 10 partidos dirigidos, con 10 esquemas diferentes y nunca repitió equipo. Está confundido y cambia porque no tiene nada seguro. No tiene un rumbo de equipo. Aún no sabe cuál será el once titular para enfrentar a Islandia. No tiene una base armada solo una columna vertebral integrada por jugadores de experiencia y de eso se agarra para que sean titulares.

Tal vez la única esperanza que nos queda es saber que Messi será parte del plantel argentino durante el Mundial. La ilusión de tener al mejor jugador del Mundo y que el resto de sus compañeros se adapten a él con el correr de los encuentros. Saber que frente a España no estuvo el número 10 nos da una pizca de anhelo. Tal vez estando él el resultado hubiese sido diferente. Nunca lo vamos a saber. Lo cierto es que también faltaron piezas claves como Ángel Di María, Sergio Agüero, Gabriel Mercado y Federico Fazio que serían parte del once para el debut.

Pero la pregunta que hago es ¿Alcanzará con Messi para pretender que Argentina cambie el panorama desolador que mostró ante España?

Ante España hubo errores colectivos e individuales, principalmente en defensa, que Messi no podrá solucionar. De mitad de cancha hacia adelante le podemos endilgar la responsabilidad de crear situaciones de gol al mejor del Mundo, pero si la Selección defiende así se volverá rápido de Rusia con o sin Messi.