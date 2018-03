Guerra de astros: las duras palabras de Maluma a Fonsi

COMPARTIDOS: 0

Uno de los temas más exitosos y pegadizos de 2017 fue Despacito. El hit creado por Luis Fonsi junto a Daddy Yankee estuvo en boca de todos y recorrió el globo como pólvora y si bien a todos nos gusta cantarlo, el artista colombiano Maluma dijo "basta".

El cantante participó de un juego llamado "1 Has 2 Go" (uno se tiene que ir) que hace la revista estadounidense Billboard, en donde el invitado tiene que elegir de cual opción quiere deshacerse. En una de las categorías, el colombiano tuvo que elegir entre tres canciones: El Farsante de Ozuna y Romeo Santos, Mi Gente de J Balvin y Despacito, y para sorpresa de todos, no le dio el visto bueno al popular tema.

"Me gusta la música de Luis Fonsi, pero estoy muy cansado. Te quiero, pero Despacito se tiene que ir", dijo el artista queriendo ser conciliador. Mirá el video.

