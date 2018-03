FURIOSO | Habló el papá de una de las víctimas del "monstruo" del Notti

COMPARTIDOS: 0

Agustín es el padre de un niño que pasó por una intervención quirúrgica siendo atendido por Jorge Maddio, el sujeto acusado de filmar niños anestesiados con propósitos pedófilos.

En una entrevista para la radio Estudio 91.7, el hombre manifestó su indignación y malestar ya que su hijo fue atendido por el anestesista acusado de abuso sexual en la clínica Francesa. El profesional trabajaba en varias clínicas privadas, entre ellas en Kotlic donde intervinieron al hijo de Agustín.

“La verdad es que tengo indignación como padre. Me enteré por redes sociales, noticias, no porque me haya ocurrido directamente. Pero tengo indignación al sentir que uno le entrega su por confiarle mi hijo a esta persona, que ni siquiera quiero nombrar. A mi nene le tenían que hacer una intervención en un ojo, fue en la clínica Kotlik de la calle Rioja. Allí tuvimos que hacer el pre quirúrgico y consultas con este profesional anestesiólogo. Por redes sociales, por información me entero que fue la persona que atendió a mi hijo" dijo con profunda bronca.

“La operación de mi hijo fue muy rápida, tal vez en ese momento nadie sabía nada. Pero ahora que se destapan las cosas te pone muy mal, te da bronca e impotencia. Si lo hubiera sabido antes no hubiera accedido a ningún asesoramiento médico profesional en esa clínica y mucho menos por este profesional de anestesiología”. finalizó.