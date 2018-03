URGENTE | Denuncian que volvió la "Trafic blanca" que secuestra menores

COMPARTIDOS: 0

Hace poco más de un mes, a través de El Ciudadano se denunció un supuesto intento de secuestro contra menores a la salida de un colegio en Luján de Cuyo.

Luego, a raíz de la repercusión que tuvo la nota periodística y gracias al accionar policial, la camioneta (Renault Trafic color blanc) desapareció del mapa provincial.

Sin embargo, ayer una mujer y su hija de 12 años se presentaron en una comisaría para denunciar un intento de secuestro a la salida de la Escuela Laprida de San Juan.

Al parecer, se trata del mismo rodado ya que las denuncias en San Juan y en Mendoza son muy similares en relación al vehículo, las características físicas y el modus operandi de los supuestos secuestradores.

En consecuencia, los efectivos de policía investigan los dichos de la menor que vienen a alimentar el mito de la "Trafic blanca", que por estas horas es viral a través de las redes sociales, y tiene en alerta a los padres de la provincia, pese a que ningún episodio fue confirmado.

Según la denuncia, la chica, que cursa el primer año del secundario, fue abordada sobre calle San luis y Aberastain por un hombre de unos 40 años canoso y con una cicatriz en el rostro que bajó de una Trafic blanca e intentó subirla por la fuerza.

La joven escapó y rápidamente se dirigió a la casa de su abuela donde alertó a su madre sobre lo sucedido. Minutos más tarde radicaron al denuncia policial.

El jefe de la comisaría Primera, Gregorio Díaz, dijo al Diario de Cuyo que ya se realizó el identikit del presunto secuestrador y se revisan las cámaras de seguridad para dar con la movilidad.

Además, el médico legista constató "unas pequeñas lesiones" en la mano izquierda de la niña.

En la provincia, desde 2015 se viralizaron en las redes sociales casos de supuestos secuestradores.

"La Trafic blanca es como el viejo de la bolsa, de otras épocas. La diferencia es que ahora se asusta más a los padres por la viralización. Pero no tenemos denuncias oficiales, no hay llamados al 911 y tampoco pudimos corroborar, a través de las cámaras de seguridad, la existencia de este delito cerca de las escuelas", dijo Gustavo Fariña, el secretario de seguridad.

El secretario de Seguridad aconsejó que todos los papás que vean una situación extraña en la puerta de la escuela, un club o en el barrio deben llamar al 911. Esta es la forma más eficaz para prevenir que los problemas sean mayores.

La denuncia al 911 puede ser anónima. A este número también se puede llamar para consultar si estos casos son reales, al momento de recibir una cadena. También se puede consultar sobre la veracidad del mensaje en las comisarías.

Se pide a los adultos que no compartan todas las cadenas que reciben para evitar la viralización de estos mitos. Se pide desechar o chequear los mensajes, aunque vengan de una fuente muy cercana. Lo mejor es que intervengan las autoridades.

Otro consejo que dio Fariña tiene que ver con hablar con los hijos. Resaltó la importancia de enseñarle a los niños que no hablen con extraños, que no reciban nada de gente que no conocen y que siempre esperen a los papás en lugares seguros.

