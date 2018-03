Video | Habló el director del Notti por el caso del anestesista abusador de niños

COMPARTIDOS: 0

Después de que un profesional que trabajaba en el hospital Humberto Notti fuera denunciado por filmar a niños desnudos con su celular cuando los atendía, las autoridades

Sobre este tema, el director del hospital de niños Raúl Rufeil, dijo: "Es un anestesiólogo de mucha experiencia, de muchos años y su labor siempre fue muy eficiente. Trabaja desde hace unos 20 o 25 años. He hecho guardia con él, una persona muy eficiente y me impactó esta noticia". "Uno no lo puede creer no entra en la cabeza de uno", dijo.

Luego, con el ánimo de bajar la atención mediñatica que hoy recibe el nosocomio a raíz del caso, Rufeil agregó "Quiero calmar a la población porque ahora se va a hacer un clima de efervescencia y esto ha sido un caso aislado", cerró.

