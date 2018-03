Las liberaciones de Zanini y D'Elía fueron aire fresco para Cristina

El abogado Roberto Boico, que patrocina a la expresidenta Cristina Kirchner, afirmó que la liberación de Carlos Zannini y Luis D´Elía fueron tomados como "una bocanada de aire fresco" por la senadora nacional, que celebró "con el beneplácito que hay que tomarlo tras un tránsito hostil en el proceso".

"La noté con una impresión de que se está empezando a revertir un andarivel absolutamente injusto que estaba transitando este proceso. Uno toma estas medidas con el beneplácito que hay que tomarlo tras un tránsito hostil en el proceso, como una bocanada de aire fresco", sostuvo el letrado.

En diálogo con Radio Rivadavia, el representante de la líder de Unidad Ciudadana consideró que la decisión del Tribunal Oral Federal número de liberar al ex secretario de Legal y Técnica y del líder de MILES "cambia radicalmente" la situación procesal de Cristina Kirchner y "hoy no hay sustento alguna y ha quedado vacío de contenido la posibilidad de desafuero".

"Al no existir la sustancia, el mérito, la cuestión por la cual deba suscitarse ese debate en el Senado ese debate no tiene por qué existir o ha quedado en sentido abstracto. La discusión que se iba a hacer en el Senado ha quedado virtualmente deshilachada a cuenta de lo que resolvió el tribunal. No hay que modificar nada de la situación procesal porque ya ha quedado modificada de hecho por el tribunal", afirmó Boico.

Asimismo, el abogado destacó los "claros conceptos" de la fiscal Gabriela Baigún, que había avalado los pedidos de excarcelación de Zannini y D´Elía.

"Una prisión preventiva no sustentada en los riesgos procesales es una privación ilegítima de la libertad. por lo tanto, una prisión preventiva mal adoptada acarrea responsabilidades personales en términos penales y civiles de aquellos que la ordenan", cuestionó el letrado.

Para el representante de Cristina, la causa por presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA "es un proceso que no tiene ni pies ni cabeza, sin sustento jurídico" y "una persecución judicial enorme y evidente".