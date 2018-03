Alex Caniggia tiene nueva novia y ¡es igual a su hermana!

COMPARTIDOS: 0

A través de su cuenta de Instagram, Alex Caniggia blanqueó su nuevo romance. El hermano de Charlotte se mostró a los besos con su novia y sus seguidores enloquecieron.

La última novia conocida de Alex fue Sofía Macaggi, que era su compañera en el Bailando 2012. La relación entre ellos duró alrededor de un año.

La última vez que Alex visitó a Susana Giménez, dio un motivo por el que no tenía novia: “No encontré nadie a mi nivel. Yo tengo que salir con alguien bien, no puedo salir con cualquiera. No da”.



