Atracaron un comercio en pleno microcentro mendocino

COMPARTIDOS: 0

Ladrones robaron un local de venta de accesorios para celulares ubicado en Rivadavia al 468, entre Chile y Mitre.

La policía llegó al lugar del hecho primero que el propietario del comercio.

Los chorros barretearon la puerta reja y luego el blindex, que quedó completamente destruido.

Un dato preocupante es que se trata del segundo robo en dos semanas en pleno centro de Mendoza.

El portero de un edificio cercano, llamó al 911 cuando escuchó los ruidos de los sujetos que rompieron el blindex.

Cabe aclarar, que las luces de la Plaza Independencia estaban completamente apagadas cuando aún estaba completamente oscuro en el exterior.

Un vecino relató: “Rivadavia y Chile es zona de nadie, no tenemos seguridad, no hay cámaras cerca, la plaza oscura, todos los negocios han sido robados, hace un mes nos robaron, nos rompieron las chapas del costado y se metieron, siempre en la noche. No tenemos seguridad, le ha pasado al negocio de la esquina, la óptica, las chicas de al lado dos veces, esto es imposible de parar”.

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-3-26-7-39-16--atencion-mendocinos-comienzan-las-medidas-de-fuerza-en-los-bancos

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-3-24-11-42-44-a-pura-foto-las-locas-vacaciones-de-belen-francese-en-miami