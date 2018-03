¡Atención mendocinos! comienzan las medidas de fuerza en los bancos

COMPARTIDOS: 0

Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria, informó la semana pasada al aire de Estudio 91.7 que este el lunes comenzarán con asambleas en los lugares de trabajo.

Algunos bancos no atenderán al público esta semana entre las 12 y 13 hs. La medida de fuerza será este lunes, martes y miércoles.

El problema con La Bancaria tiene su raíz en el no acuerdo de la paritaria a nivel nacional.

“Me gustaría haber estado anunciando el acuerdo de los bancarios, pero fuimos a la paritaria y lejos de llegar a un acuerdo recibimos una provocación” remarcó indignado Giménez.

“El miércoles Palazzo se reunió con el ministro Triaca y había acordado, en términos generales, los puntos que cada uno había planteado. Nunca es el 100% porque es una negociación. Cuando nos sentamos para darle forma, primero no se presentaron los paritarios naturales, mandaron a asesores de segunda línea con lo que uno empieza a percibir que es una emboscada. Nos hicieron esperar dos horas y hacen una oferta que es totalmente distinta a la que Palazzo había conversado con Triaca” explicó el secretario general de La Bancaria de Mendoza en “Buen día ciudadano” por Estudio 91.7.

“Es muy raro, ya no sabés con quién discutir. En toda negociación existe un acuerdo verbal y después se plasma en un acta. Si lo que vas hablando no se respeta cuando se transcribe estamos en problemas. Ante eso vamos a hacer algunas asambleas informativas con interrupción de la atención. No será en todos los bancos solamente en los que son cabeceras. No tenemos intención de obstaculizar, de hecho le hemos pedido al Ejecutivo que anticipe el pago de haberes para que fuera más cómodo”.

Respecto de los pasos a seguir anunció: “Hay una reunión el miércoles 28, si no aparece el acuerdo planteado con Triaca, se planteará una medida de 24 o 48 horas para la primera semana de abril.

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-3-26-7-24-36-mendoza-se-le-cayo-un-tronco-encima-y-lo-mato

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-3-23-18-51-18-el-relato-de-una-joven-en-un-parque-este-hdp-saco-la-pij