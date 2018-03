Le dictan prisión a un sujeto por que "no quiere comer la vianda"

COMPARTIDOS: 0

Una persona de origen coreano, detenido en la localidad chubutense de Puerto Madryn por tentativa de homicidio contra su ex pareja, fue beneficiado con arresto domiciliario debido a que la comida que se le entrega en la comisaría "no es de su consumo habitual", ya bajó 14 kilos en poco más de un mes y además "no se puede comunicar" porque es coreano.

Así lo difundió el área de Prensa del Ministerio Público Fiscal del Chubut, que atribuyó la decisión a una "cuestión humanitaria".

Se trata de Hwang Doo Jin, quien está detenido en prisión preventiva imputado de "intento de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por ser cometido mediante violencia de género".

Según consta en la causa, el 17 de febrero, "Hwang Doo Jin, se hizo presente, vestido de ropa oscura y guantes de cuero negro en sus manos, en el domicilio de su ex pareja, golpeando la puerta y al ser atendido por la víctima, este la empuja hacia el interior haciéndola caer en el piso, y comienza a golpearla en forma desmedida".

A la víctima la "agarró de la cabeza en reiteradas veces y la golpeó contra el piso, arrastrándola de los pelos hacia la cocina y el baño, y en todo momento el sindicado intentaba ahorcarla con sus manos", indicó la imputación presentada por la Fiscalía.

"Ante los gritos de auxilio, y al estar la puerta de acceso abierta, es que se acerca un vecino, quien al observar a la señora bañada en sangre e intentando huir de su domicilio y que el Hwang la sostenía del tobillo, es que decide retirarla y dar aviso al personal policial, lo que permitió la aprehensión en el lugar de Hwang Doo Jin", afirmaron los fiscales.

De esa manera, este ciudadano coreano fue imputado por "homicidio en grado de tentativa doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido mediante violencia de género".

Su defensor particular, Oscar Romero, hizo un planteo ante la jueza Stella Eizmendi, afirmando que "desde que fue privado de su libertad y las dificultades que, en esa situación, padece en forma diaria para comunicarse con el personal policial que lo custodia respecto dejas necesidades que se le presentan".

En la audiencia, Romero sostuvo que su asistido "ha tenido inconvenientes respecto a su modo de vida habitual y el que se ve obligado a cumplir en la situación de detención, especial con la ingesta de alimentos".

"La vianda que se le entrega no es del tipo de la que él consumía habitualmente. Eso motivó a no ingerir esos alimentos, que le generan malestar estomacal", añadió el letrado.

Asimismo, prosiguió: "Es voluntad del señor Hwang recuperar su peso, ya que ha perdido 14 kilos. Además, le cuesta transmitir al personal de custodia sus necesidades diarias", completó Romero.

La Fiscalía se opuso al pedido de la defensa y planteó que Hwang debe seguir detenido en una comisaría por los peligros procesales.

"El planteamiento del defensor es otorgar el arresto domiciliario por su situación de salud, porque la ingesta de las viandas que se le entregan no son de su gusto porque no come habitualmente eso. El defensor busca velar por su patrocinado, lo cierto es que es función de la Fiscalía velar por los derechos de las víctimas", replicó la fiscal María Alejandra Hernández.

También recordó que Hwang está detenido por la presunta comisión del delito de "homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo agravado por la violencia de género".

Finalmente, la jueza Stella Eizmendi hizo lugar a la solicitud de la Defensa: "Siguen vigente la presunción de autoría y los peligros procesales pero la dificultad que tiene para comunicarse con el personal policial así como con el personal médico, y también que las circunstancias físicas y de salud, han variado notablemente y no puedo desconocerlas en mi calidad de garante del nombrado", aseguró la magistrada en su resolución.

"Los peligros procesales que existen pueden ser aventados a través del arresto domiciliario", finalizó su resolución.

