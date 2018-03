Así ve Messi a la Argentina de cara al mundial

COMPARTIDOS: 0

El astro de la Selección argentina Lionel Messi reconoció que el grupo tiene una "deuda" por no haber obtenido el Mundial Brasil 2014 y resaltó que fue "muy duro" ver a la Copa al lado.

El futbolista del Barcelona dijo que "se está yendo una generación importante" e hizo hincapié en "aprovechar los días previos para llegar con todo a Rusia".

"No fue una Eliminatoria normal y no pudimos compartir tanto por la situación. Sentimos que es ahora o nunca, que debemos aprovechar esta chance", expresó en una entrevista concedida a Fox Sports.

"La deuda la tenemos con nosotros mismos, a la gente no le debemos nada. Llegamos a tres finales y no se dio porque Dios no quiso. Queremos sacarnos la espina y conseguir el objetivo", comentó.

Sobre la final perdida ante Alemania en Brasil, sostuvo que "si hubiésemos sido campeones del mundo, nos cambiaba todo a todos".

Acerca de la foto en la que se lo observa en el Maracaná, mirando de cerca de la Copa del Mundo sin poder levantarla, Messi dijo: "Es muy dura porque estábamos a nada de levantarla, tranquilamente podríamos haber ganado las tres finales".

"Por cómo venimos, no somos candidatos"

Messi consideró que "Argentina siempre es candidata por historia y por el escudo", aunque remarcó que "por juego y por cómo llegamos, no lo somos".

"Brasil, España, Francia están por encima. Tenemos un grupo de jugadores muy bueno, pero tenemos que hacernos fuertes como equipo", opinó.

Ante una posible lesión tan cerca de la Copa del Mundo, Messi dijo que "cuanto más pensás en eso, mayor es el riesgo, por eso creo que hay que jugar y no llamar a la desgracia".

"Cerrar todo con un Mundial sería algo extraordinario. La gente tiene muchas ganas que yo gane uno, que Argentina lo obtenga. Ojalá se pueda dar", puntualizó.

Sobre la frase del entrenador Jorge Sampaoli, que era el equipo del futbolista del Barcelona y no de él, se explayó: "Me lo había dicho personalmente. Pero tenemos que ser un grupo fuerte, encontrar el equilibrio y afianzarnos con la idea".