Ahora, también Khalil y Esteche piden la libertad

El exlíder de Quebracho Fernando Esteche y Jorge Khalil, supuesto representante de los iraníes en Argentina, pidieron hoy sus excarcelaciones ante el Tribunal Oral Federal 8 que el pasado viernes liberó al ex secretario legal y técnico Carlos Zannini y Luis D´Elía en la causa por encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA.

Fuentes judiciales informaron a NA que el estudio de Fernando Burlando, defensor de Esteche y Khalil, ya pidió las excarcelaciones y el Tribunal tiene un plazo de 24 horas.

Esteche y Khail están detenidos desde diciembre pasado por orden del juez federal Claudio Bonadio, quien dispuso las prisiones preventivas con argumentos que ahora fueron puesto en controversia por el Tribunal Oral Federal 8 cuando otorgó libertad de Zannini y D´Elía.

Incluso el ex líder de Quebracho tenía una condena a cuatro años y dos meses de prisión por incidentes callejeros por la cual gozaba de libertad condicional y la misma fue agotada hace unos meses.

De esta forma, todos llegarían en libertad al juicio oral y público, el cual no tiene fecha y tampoco una definición clara puesto que el Tribunal sólo cuenta con dos integrantes por lo que la Cámara de Casación Penal deberá definir el tercero tras la excusación de Toselli.

Según la entidad, podría verse "afectada su imparcialidad" en la causa: "Namer no es quien garantiza la mayor objetividad posible, pero no por una objeción personal hacia nuestros representados, sino porque su intervención en este asunto, como titular de la Unidad Fiscal AMIA, luego de la muerte del Fiscal Nisman, nos lleva a considerar que ahora no puede opinar ni juzgar libre de prejuicios ".

El Tribunal Oral Federal 8 que resultó sorteado para juzgar a los procesados por la denuncia de Nisman estaba integrado para esta causa por Nicolás Toselli, Namer y Gabriela López Iñiguez.

Pero Toselli se excusó por su familiaridad con un testigo y ahora la Cámara Federal de Casación tiene que designar por sorteo un tercer juez para intervenir en el tema.