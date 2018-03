Pichetto se diferenció otra vez de Cristina Kirchner

El senador Miguel Ángel Pichetto sostuvo que la ex presidenta Cristina Kirchner "siempre tiene una visión ligada muy fuertemente al poder y hay sectores duros que no conciben hacer política sin ella".

El referente del PJ señaló que no cree "que ese modelo y el liderazgo" que representa la ex mandataria nacional "logre un peronismo competitivo, que pueda ganar en el ballottage".

"Tenemos que expresar un capitalismo moderno, que defiende la industria nacional, que tiene política internacional y un armado de equipos", opinó.

El legislador justicialista enumeró las cosas que lo separan del kirchnerismo, como "las decisiones de contenido político ideológico", y consideró que en su espacio hay "un punto de inflexión y de ruptura con el pasado, con formas y estilo de conducción en el gobierno que se agotaron en los 12 años que fuimos gobierno".

"Creo que la expresidenta siempre tiene una visión ligada muy fuertemente al poder y hay sectores duros que no conciben hacer política sin ella. De todas maneras, no se puede hacer política sin liderazgo ni propuesta, porque sino quedan subsistentes los liderazgos anteriores", analizó durante una entrevista con el diario La Nación.

Por otra parte, el referente justicialista en la Cámara alta destacó la reunión que tendrán diferentes sectores del espacio el próximo 6 de abril en Gualeguaychú: "Es el inicio de un camino, de una propuesta dentro del peronismo que tiene como objetivo tomar contacto con los dirigentes locales y los gobernadores", señaló.

Para Pichetto, esta cumbre servirá para "poder conversar, reflexionar, fortalecer la idea de un PJ democrático, con propuestas dentro del sistema, y evitar los actos de características de juntar gente".

El legislador aseguró que ese encuentro "no tiene nada que ver" con la cumbre que el peronismo tuvo en San Luis la semana pasada, de la cual participaron varios referentes del kirchnerismo como Agustín Rossi, Jorge Capitanich, Amado Boudou y Axel Kicillof, entre otros.

"No vamos a movilizar gente de otros lugares, no vamos a mover colectivos. Este es un espacio que estamos construyendo desde los senadores y los diputados que también aportan a una visión federal del peronismo. No es reunir a la gente solamente por reunirla", explicó.

En este sentido, Pichetto resaltó que no cree "en la idea de la unidad como un valor central" sino que considera que el partido "tiene que generar alternativas y resolver los liderazgos dentro del proceso democrático".

"No estamos hablando de candidaturas. Las candidaturas vendrán después y en lo que pienso y vengo reflexionando es que tiene que haber un aire de cambio generacional, de renovación de dirigentes para poder mostrarnos a la sociedad en un proceso electoral para ser competitivos", explicó.