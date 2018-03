Un manjar para el paladar: puré de berenjenas árabe

Ingredientes:



Berenjenas grandes: ......................................... 2

Ajo: ............................................................... 1

Tahina: .......................................................... 3 cucharadas soperas.

Jugo de Limón: ............................................... 1/2

Arrope o Melaza de Granada: .............................1 cuharada sopera

Aceite de Oliva Extra Virgen: .............................a gusto

Sal: ................................................................ a gusto



Para la decoración:



Perejil: ............................................................ un puñado

Pimentón dulce o párpika picante: ...................... a gusto.

1. Para darle ese gusto ahumado tan particular y típico de este plato, pinchamos la berenjena de un extremo con un tenedor y vamos asando su piel en una hornalla a fuego medio.La vamos dando vuelta a medida de que la piel se tueste y arrugue, adquiriendo un color cobrizo. Eviten que se queme totalmente, porque sinó va difícil pelarla y los restos de piel carbonizada quedarán en el puré, dandole un gusto amargo y desagradable...2. Llevamos las berenjenas a asadera y las cocemos en un horno fuerte unos 20 minutos.3 Las retiramos del horno y las colocamos dentro de una bolsa de polietileno. Cerramos bien y dejamos que se enfríen por otros 20 minutos. El vapor que desprenden las berenjenas, quedará atrapado dentro de la bolsa, y eso posteriormente nos ayudará a retirar su piel muy facilmente.4. Las pelamos con las manos, cuidando que no queden restos de piel quemada.5. Una vez peladas las cortamos a cuchillo y luego las machacamos en un mortero o las colocamos en un plato hondo y las aplastamos con un tenedor. La idea es no procesarlas, para que el puré conserve la textura rústica propia de la receta original...6. Sumamos el arrope de granada, el ajo finamente picado y el jugo de limón.7. Finalmente agregamos Tahina o Tahini. Esta es una especie de crema hecha a base de sésamo. En Buenos Aires se consiguen fácilmente en panaderías de productos Arabes y Armenios que quedan en la Av. Scalabrini Ortíz y Cabrera. Si no la consiguen en sus ciudades, pueden optar por hacerla casera, tostando semillas de sésamo y luego procesándolas con aceite de oliva.