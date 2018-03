Bonita: una obra sobre la lucha trans

COMPARTIDOS: 0

“Investiga en tu libro de reglas/ Y decime lo que ves /¿Sos tan diferente? / ¿No sos igual a mí?”, decía una letra de Sumo en la década del 80, seguramente refiriéndose a los problemas que en esa época preocupaban a la humanidad.

Pero lo cierto es que 30 años más tarde, esa frase de la canción No tan distintos ayuda a entender la lucha de las personas trans por la igualdad, un tema que está cada vez más presente en la sociedad en general y en el arte en particular.

En Mendoza, el director Rubén Scattareggi, junto a Crack Ensamble Teatral, abordan la temática a través del futurismo y la ciencia ficción con la obra Bonita.

“Para no caer en espacios o lugares comunes, me propuse buscar un espacio futurista. Bonita plantea lo que puede llegar a sufrir una persona para lograr su identidad y ser reconocida y aceptada por el sexo que siente que tiene”, dijo en diálogo con El Ciudadano el director del drama que se exhibirá este viernes, desde las 21, en la Nave Cultural (en España y Maza, Ciudad).

Para contar la historia, Scattareggi recurre a tres personajes: Bonita (interpretado por Víctor Agüero), su madre (Rosana Sarubbi) y un ‘antropomorfo’ (Luisa Zúñiga), al que el creador de la obra definió como un “ser cibernético que cumple la función de sociabilidad de las personas. En Bonita, uno compra un antropomorfo para tener contacto con otro humano, o una imitación de ese contacto. Es una especie de geisha que se acomoda a la necesidad del que la compra. Esta máquina simplemente reacciona ante las necesidades de Bonita”. Ahí está el tinte de ciencia ficción del espectáculo.

Con respecto a la temática que también se abordó en el cine con la película chilena ganadora del Oscar Una mujer fantástica, Scattareggi explicó: “La apertura de la cabeza en los últimos años es mayor y la conciencia de género también. Al igual que el posicionamiento de la mujer en la sociedad. Estoy seguro de que esto no va a volver atrás, que todo va a seguir evolucionando”.

“En Bonita no intento dar la respuesta de lo que yo veo a futuro, ni lo que me imagino. Espero que el futuro sea más abierto y yo creo que sí va a ser. Hay un montón de cosas que están cambiando. Yo muestro más o menos lo que le puede llegar a pasar a una persona cuando quiere luchar por lo que es”, señaló Rubén Scattareggi, director y escritor de una obra que, de una forma irreal y futurista, plantea un tema tan real y actual como la pelea de las personas trans por la igualdad que merecen, porque, a fin de cuentas, no son tan distintas.

La ficha

Obra: Bonita

Día y hora: viernes, a las 21.

Lugar: Nave Cultural (en Maza y España, Ciudad)

Entrada general: $120.

Actúan: Víctor Agüero (Bonita), Cecilia Villalba (Madre) y Luisa Zúñiga (Antropomorfo)

Vestuario: Capote, Virginia Cucchi

Diseño gráfico: Celeste Herrera.

Diseño escenográfico, sonoro y lumínico: Rubén Scattareggi

Realización escenográfica: Carlos Crocci

Asesoramiento en hilos: Florencia André Bossard

Asesoramiento musical: Alejandro Spano.

Escrita y dirigida por Rubén Scattareggi