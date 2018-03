Para Sampaoli, Argentina es "el equipo de Messi"

A horas del amistoso frente a Italia en Manchester, el técnico Jorge Sampaoli, admitió que "Argentina es mucho más el equipo de (Lionel) Messi" que el suyo.

"A Leo está en una etapa de madurez y grandeza, de responsabliidad, y es un jugador que potencia a todos sus compañeros", añadió el santafesino en una rueda de prensa.

Con respecto al regreso del Pipa Higuaín a la selección, Sampaoli manifestó: "A Higuaín en la actualidad lo veo potenciado en el Mundial, donde se puede reflejar lo que es, uno de los mejores centrodelanteros del mundo".

En tanto, sobre el cordobés Paulo Dybala y Mauro Icardi (del Inter), Sampaoli dio a entender que los dos delanteros están lejos de tener asegurado un lugar en la lista mundialista.

Sobre Dybala, aclaró que "o no supimos ensamblarlo o él no se adaptó a la idea. Evaluaremos si los que están son mejores que Dybala".

Con respecto a Icardi, el técnico manifestó que "vimos que hay diferencias entre Icardi en su club e Icardi en la Selección. No descarto a Icardi para el Mundial, pero no hay mucho tiempo de adaptación en el seleccionado".

Por último, en relación con Sergio Agüero, el ex DT del Sevilla opinó que "el Kun está en un gran momento. El mejor que vi es el de Independiente con sus trancos, sus gambetas, y queremos volver a ese Kun".