Cornejo y Frigerio inauguraron obras en Las Heras

Esta mañana quedaron inauguradas las obras de infraestructura, redes, asfalto y equipamiento urbano del barrio Jorge Newbery, ubicado en Juramento y Cabildo Abierto de El Algarrobal, Las Heras. El proyecto fue financiado a través del Programa Mejoramiento de Barrios III (Promeba III). Estuvieron presentes el Gobernador Alfredo Cornejo; el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio; la Secretaria de Infraestructura Urbana, Marina Klemensiewicz; el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner.

El barrio Jorge Newbery fue construido en 1952. Se trata de nueve manzanas que sufrieron un proceso de degradación ambiental por las industrias emplazadas en la zona, los riesgos tecnológicos por la ubicación del Aeropuerto y problemas antiguos de aguas servidas, lo que generó que 94% de la población tuviese necesidades básicas insatisfechas, que debían ser saldadas por el Estado.

En este marco, y luego de más de un año de obras, la Comuna de Las Heras trabajó en este proyecto que buscó mejorar la situación habitacional de las familias de la zona.

Cornejo destacó que “si bien este proyecto estaba ideado con anterioridad recibió el apoyo del Gobierno nacional con fondos de hábitat y fondos federales, y demostró que a la Nación le importa el desarrollo de los ciudadanos”. El mandatario provincial agregó que “el agua y la cloaca no son obras vistosas, porque no dan rédito político pero sí queremos tener mejor salud necesitamos estos servicios básicos. No nos importa el rédito político sino tener la sensibilidad suficiente para que la gente tenga una mejor calidad de vida”.

El Gobernador detalló que “en toda la provincia, en los últimos 8 años se invirtieron en agua y cloacas 60 millones de pesos. En estos dos años de mi gestión hemos invertido, con apoyo de la Nación, 6 mil millones de pesos en agua y cloaca en todo Mendoza”.