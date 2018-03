Piden un nuevo juicio a Jaime por la compra de chatarra

La fiscal federal Gabriela Baigún pidió que en el nuevo juicio pendiente de comenzar contra el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime por el presunto pago de sobreprecios en la compra de trenes a España y Portugal declaren como testigos Aníbal Fernández, Florencio Randazzo y Gerardo Morales, entre otros.

De Vido y Jaime están detenidos y se trata de un nuevo juicio que estará a cargo del Tribunal Oral Federal 6, cuya fecha de inicio aún no se estableció, y en donde las partes realizan el ofrecimiento de prueba.

Fuentes judiciales informaron que la fiscal Baigún ofreció un listado para que 106 personas declaren como testigos: el ex ministro del Interior, Florencio Randazzo; el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy.

También pidió al Tribunal que sean citados el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el radical Ernesto Sanz, Manuel Garrido, Enrique Vaquié, Juan Cano y Ricardo Gil Lavedra por haber sido todos ellos quienes realizaron la denuncia que originó la causa. En la causa, Jaime y De Vido no están detenidos sino que así lo están por otras causas de corrupción.

Concretamente, se acusa a ambos por el contrato con Portugal en 2004 y 2006 y otro similar con España en 2010 para la compra de vagones y repuestos ferroviarios que quedaron en desuso por mal estado, y en los que se habrían pagado sobreprecios.

Según la causa, De Vido y Jaime junto al entonces titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Carlos Castaño –también en juicio- en un "plan de modernización ferroviaria que mediante la suscripción de una serie de actos jurídicos determinó un perjuicio patrimonial a la administración pública".

