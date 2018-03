La 'revolución' Coudet llegó a Avellaneda

COMPARTIDOS: 0

Por estos días, Avellaneda vive un presente lujoso, de buen futbol. En esa Ciudad ubicada en el conurbano bonaerense hoy se destaca el mejor equipo del Futbol argentino: el Racing de Eduardo Coudet.

“Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto…” suena esta canción de Estelares en el Estadio Juan Domingo Perón, en la previa de Racing – Patronato. Haciendo mención a la estrofa, como no hablar de un equipo que es sólido en todas las líneas, contundente, intenso y vertiginoso. Que gusta, golea y gana por 5 a 0 y tiene un juego perfecto, donde engranan todas las piezas para su buen funcionamiento. Como no hablar de Lautaro Martínez, la gran figura del torneo local y con un futuro prometedor, que por primera vez en su carrera compartirá el vestuario de la Selección Argentina con el mejor del Mundo, Lionel Messi.

Como no hablar de un plantel que durante la semana ensaya jugadas de pelotas paradas para luego llevarlas a cabo en los partidos, para que sus centrales se conviertan en goleadores. Como no hablar de una zaga central integrada por Leonardo Sigali y Alejandro Donatti, que entre los dos suman cinco goles en lo que va de la Superliga y superan a la dupla de delanteros de Olimpo de Bahía Blanca.

Como no hablar de una columna vertebral integrada por jugadores de jerarquía que tiran a la cancha toda su experiencia como son Donatti y Sigali en la defensa, los Nerys Domínguez y Cardozo en el mediocampo y Lisandro López en la ofensiva.

Como no hablar de Coudet que con el correr de los partidos le fue dando forma a su equipo ideal. Como no hablar de un entrenador que dio en la tecla con las incorporaciones en el último mercado de pases que hoy son titulares y rinden a la perfección. Como no hablar de los preparadores físicos (Octavio Manera-Guido Cretari) que por sus trabajos diarios hacen que se note el muy buen ritmo de los futbolistas para mantener la velocidad, presión y explosión durante los 90´. Como no hablar de las estadísticas de la Academia que de los últimos siete partidos consiguió seis victorias y un empate.

Como no hablar de un director técnico que planea el partido analizando a su adversario y no se casa con ningún esquema fijo. Si tiene que variar dependiendo de su rival, lo hará. Racing parte de un sistema 4-1-3-2, con dos laterales con proyección (Saravia y Soto), dos centrales experimentados (Sigali y Donatti), un volante de contención (Nery Domínguez) y luego todos futbolistas que pueden aportar transiciones rápidas de defensa-ataque y viceversa. Entre el Pulpo González, Centurión, Cardozo, Lautaro y López pueden arreglárselas para ser peligrosos sin demasiados toques de pelota. Lo mismo si les toca ingresar a Solari, Meli, Ojeda, Zaracho o Cuadra.

La Academia es cosa seria y por todas estas cualidades no podemos evitar hablar del conjunto de Coudet. Aunque no me sorprende, cuando enfrente del grupo hay un entrenador que se manejó siempre de la misma manera. En Rosario Central, no negociaba la intensidad de su equipo. Tenía un plan definido de juego, armó un once titular con elecciones balanceadas en función de lo que pretendía imponer, adaptaba el esquema a las características del plantel con el que contaba y buscaba generar "entendimiento" en sus intérpretes.

Este Racing es marca registrada de Coudet. Naturaliza su juego con desbordes de rapiditos tanto por derecha con Ricardo Centurión como por izquierda con Lautaro Martínez. Permite que Lisandro López salga y entre al área como si fuese el patio de su casa. No quiere que sólo sea delantero de referencia, sino que también sea parte de la organización de juego.

Coudet por su forma de ser le imprimió al equipo su personalidad, protagonismo, se queda afónico pidiéndole a sus jugadores que presionen en campo rival, lo más arriba posible, para generar ataques respaldados recuperando más cerca del arquero rival. Como el técnico vive el partido parado en el banco de suplentes es un reflejo de como quiere que juegue su equipo.

Como no hablar de la “Revolución” de Coudet que llegó a Avellaneda para imponer su estilo de juego….