AFIP | Cambió de sexo para jubilarse antes y lo descubrieron

Para poder jubilarse antes, un salteño cambió de sexo ante las autoridades de la AFIP.

De apellido Lazarovijch y de nombre Sergio (o Sergia), el hombre tuvo necesidad de apelar al travestismo ni a las cirugías estéticas para intentar lograr su cometido: jubilarse 5 años antes.

Según publicó hace instantes el sitio informatesalta.com.ar, el caso en la AFIP local es conocido, pero nadie se anima a decir nada en el organismo nacional.

Lo cierto es que el/ la protagonista de esta historia, solía trabajar la administración de AFIP en Salta y por eso el hecho sorprende tanto, ya que el sujeto supuestamente conocía en profundidad los mecanismos jubilatorios.

Su apodo es "La llama". Pero además, este trabajador no es muy querido porque justamente no se caracteriza por ser un laburante. "Toda la vida se la pasó de licencia en licencia para no trabajar", dijo un trabajador de la AFIP.



Todo proceso legal de cambio de sexo debe pasar por el Registro Civil para quedar asentado. Por eso, el citado medio se comunicó con Matías Assennato, director del Registro Civil de Salta. Nos dijo que el caso de Sergio Lazarovijch pasó por las oficinas del Registro Civil. "Hizo todo el trámite allá, su caso es re conocido, llevó bastante tiempo y generó discusiones, hasta que hace poco se lo autorizaron. Inicialmente se lo negaban pero él se amparó en la Ley de Identidad de Género. Fue un largo proceso administrativo", remarcó el funcionario salteño.

