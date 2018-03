Complicados peritajes hacen que el caso de Guadalupe pase para 2019

COMPARTIDOS: 0

Los abogados defensores de la médica Viviana Bacciedoni, una de las dos acusadas de mala praxis y ser responsables de causar la muerte de la nena Guadalupe Codes en noviembre de 2015 –la otra profesional es Andrea Piatti– consideran que faltan más pruebas que son fundamentales para el inicio del juicio en el que su clienta pueda defenderse.

Aporte de pruebas que, según Santiago Rauek –quien junto a Dimas Agüero son los abogados de Bacciedoni– también les falta entregar a la querella y a la fiscalía. A los dos profesionales les molesta que se diga que la defensa de las médicas está “chicaneando” la causa para que no se llegue a juicio. “Porque en definitiva, estamos encuadrados en los procedimientos de la legítima defensa de hacer todo lo posible para demostrar la inocencia de ambas profesionales”, asegura Rauek.

Un cúmulo de cuestiones a las que dio respuestas Rauek, quien al hablar con El Ciudadano del complejo proceso explicó que “el expediente judicial se encuentra en la Quinta Cámara del Crimen, donde en diciembre pasado se abrió el procedimiento para que las partes aporten pruebas”.

“A partir de ese momento, el primero que lo hizo fue el fiscal y después las distintas compañías de seguros que están implicadas en la causa, porque además del proceso penal, se está sustanciando el reclamo civil. Posteriormente la defensa comenzó aportar pruebas y el último que lo hizo fue el querellante. En definitiva, todos aportamos diferentes tipos de pruebas, entre declaraciones testimoniales y oficios con pedidos de informes a distintos organismos e instituciones”, detalló el abogado.

—¿Por qué recién ahora solicitan al Hospital Notti una historia clínica que tiene 3.200 fojas y no lo hicieron al inicio de la causa?

—Porque esta causa tiene dos procesos. El primero es el que ya se transitó desde que se hizo la denuncia, y el segundo es cuando se abre la instancia a juicio. Entonces el pedido importante de pruebas no se puede hacer hasta no saber si la causa se eleva a juicio.

“Y eso recién se decidió en octubre del año pasado y en diciembre fuimos notificadas las partes de esta instancia. Es allí donde recién solicitamos los dos aspectos que se transforman en la columna vertebral de la causa: las historias clínicas de los Hospitales Español y Notti”, agregó Rauek.

—¿No retrasa el inicio del juicio peticionar la historia clínica del Notti?

—No lo retrasa. Porque no es que todo lo demás está presentado y esperamos que llegue esta historia clínica. Porque hay otros elementos que todavía no llegan, como especialistas de Buenos Aires en hematología que necesitamos que declaren para evaluar los puntos médicos dentro de la causa. También hay pericias médicas y psicológicas solicitadas por la querella para evaluar el daño que se les podía haber producido a los padres de Guadalupe. Además de pericias contables a una compañía de seguros, para saber si todo estaba cubierto por las pólizas vigentes al momento de producirse el hecho. Es decir que hay un montón de pruebas que todavía falta aportar y no solo las nuestras”.

Respondiendo a si la historia del Notti es o no una chicana, Rauek aseguró: “Nosotros somos los más interesados en que el juicio se lleve a cabo lo antes posible. Pero no se debe olvidar que nuestra clienta llega a este juicio acusada de homicidio simple, que tiene una pena, de acuerdo a nuestro Código Penal actual, de 8 a 25 años de prisión efectiva. Por eso necesitamos tener todos los elementos, no para demorar, sino para contar con todo lo posible para su defensa”.

“Por lo tanto, lo que hacemos con el doctor Agüero no es una chicana, sino procedimientos que el sistema nos permite para ejercer esa defensa. Hubiera sido chicana si en forma extemporánea salía este pedido. Se ha hecho en tiempo y forma y cuando todavía hay otras pruebas por aportar”, aseguró el abogado.

—Entonces, ¿reconoce que se retrasa el inicio del juicio que debería haberse realizado a principios de este año?

—Sí, creo que se retrasa seis meses o más. Todo depende del cúmulo de pruebas que todas las partes deben entregar ante la Quinta Cámara del Crimen. Pero, reitero, no es solamente el expediente que hemos solicitado que se transcriba del Hospital Notti.

En cuanto a si las pruebas alcanzarán para demostrar inocencia de Bacciedoni, Rauek estimó: “Con el doctor Agüero trabajamos en eso. Vamos a demostrar que nuestra clienta es inocente. Que todo el accionar de la doctora Viviana Bacciedoni ha sido correcto y así se demostrará en el juicio oral”.

—Su defendida acusó ante los padres de Guadalupe a la otra médica (Andrea Piatti) de haberle colocado en forma incorrecta la droga vincristina a la nena. ¿No cree que ese momento las compromete a ambas?

—Este es uno de los elementos por los que la causa fuera elevada a juicio. Nosotros trabajamos con todo el cúmulo de pruebas para demostrar la verdad de lo sucedido y la actuación de nuestra defendida. Esto es todo lo que le responderé. No emitiré juicio de valor en la respuesta, no me corresponde. Solo le diré que trabajamos en esa verdad que le asiste a nuestra clienta. / DG