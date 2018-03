"Profesex" le enviaba fotos xxx a un menor y lo hizo debutar

COMPARTIDOS: 0

Una profesora de ballet de la Universidad Arturo Jauretche, Florencio Varela, Buenos Aires, fue acusada de abusar de un estudiante menor de edad. La mujer, de 43 años, mantenía relaciones y enviaba fotos desnuda a un joven de 15. La denuncia fue presentada por la madre del adolescente quien afirmó: "Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, esta mujer no puede seguir trabajando con menores".

El sábado 3 de marzo, Gisell Pimentel, madre del menor, contó que llegó a su casa y encontró el celular de su hijo arriba de la mesa. Cuando lo agarró y lo revisó, vio fotos de la docente y un chat subido de tono en donde hablaban de distintos encuentros sexuales que tuvieron en diferentes ocasiones.

"Cuando lo vi no lo podía creer. Al otro día lo hablé con mi hijo y me contó todo. Esta persona le decía a todo el mundo que quería a mi hijo como si fuera propio". Con el correr de los días, Gisell empezó a atar cabos sueltos. Recordó que más de una vez la docente invitó al grupo de ballet a su casa para ensayar: "Ahí es cuando preparó el terreno para lo que hizo después". "Le dijo: "cualquier pibe quiere debutar con su profesora"".

La mujer contó también que se presentó en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), en Florencio Varela. A pesar de revelar a las autoridades educativas lo que sucedía, éstas "se desligaron totalmente". "Ellos me dicen que la universidad no tiene nada que ver, porque la profesora es empleada administrativa y figura como personal ?no docente'", manifestó.

La profesora, cuenta la denunciante, se sacaba fotos desde el baño de la universidad para enviárselas al chico que en ese momento tenía 15 años (ahora tiene 16). Además relató que hay otras cinco personas que son parte del ballet, que son mayores y que sabían lo que pasaba: "A ellos también los hago responsables y cómplices", dijo.

Fuente: que pasa salta

