Suárez abrió las sesiones ordinarias del Concejo de Capital

Tu navegador no soporta los elementos de audio.

Tu navegador no soporta los elementos de audio.

El intendente de Capital, Rodolfo Suárez, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante brindó un balance de gestión y además adelantó que la Ciudad es el primer municipio en poner al servicio de la agenda cultural la obra pública. Por otro lado, resaltó la capacidad de escuchar al vecino en la gobernanza. Además indicó durante el discurso que hablaría sobre lo que venía y sobre lo que se hizo se puede consultar en la página del Municipio.

“Toda la obra pública que se está llevando adelante en Ciudad es un presupuesto que hemos destinado y que el Concejo Deliberante ha aprobado del 30%, 600 millones. En el 2017 fue del 40%, cerca de 800 millones".

“Hace ciento y pico de años que ocurrió el terremoto en Mendoza y estamos llevando un plan de obra pública tan grande o similar al que se llevó en esa época de manera simultánea. Las obras y todas las cosas que realizamos en el municipio, porque no solamente hacemos obras… somos uno de los municipios más transparentes del país, estamos en cuarto lugar. Son logros no solamente míos sino de todos los que me acompañan en la gestión”.