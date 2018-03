Mendoza | Nuevo parte médico de la mujer prendida fuego en Luján

COMPARTIDOS: 0

Información de último momento llega desde Buen Día Ciudadano, programa radial de la FM Estudio 91.7.

Según comentaron fuentes oficiales, la mujer prendida fuego aparentemente por su pareja, está "muy grave"

Ana María Rojas de 33 años ingresó el jueves pasado con graves quemaduras al hospital Lagomaggiore.

Por el caso, fue imputada su pareja por intento de femicidio a pesar de que la víctima, al momento de ser asistida dijo que una persona intentó robarle y la roció con alcohol.

Su pareja dio una versión similar, pero para los investigadores hubo algunas inconsistencias en el relato. Por lo tanto, se procedió a la detención y ahora estaría imputado por intento de femicidio.

Mario Bustos Guillén, director del hospital Lagomaggiore, brindó detalles sobre el estado de salud de Rojas: “La paciente se encuentra en buen estado general, con requerimiento de drogas, con asistencia respiratoria mecánica y tiene diuresis normal. Ayer se le realizó cirugía plástica (injertó de tórax y abdomen) y también se le practicó una transfusión de sangre pero el estado general sigue siendo grave" comentó el profesional al medios del Grupo Cooperativa.

Sobre los casos de violencia de género que reciben en el nosocomio indicó que no puede brindar datos con precisión pero son pocos: “No recibimos la cantidad de casos que tendríamos que recibir por lo que se escucha y lee en los medios. No son tantos, por supuesto que queremos que no sea ninguno”.

Además agregó que la mujer no es mendocina, sino oriunda de Tucumán: “Es oriunda de Tucumán y ella estaba trabajando acá en Mendoza. No tengo la información, sé que ha estado viniendo gente a verla, pero no sé si son los familiares”.

Respecto de los pasos a seguir con la paciente indicó: “Hay que seguir controlándola, seguir su evolución, lo que había que hacer en su piel se le hizo ayer. Esperamos que siga sin complicaciones y sin fiebre”.

