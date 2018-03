Mamá argentina ofreció en adopción a su bebé por WhatsApp

COMPARTIDOS: 0

Una joven embarazada de 17 años puso en adopción a su futuro bebé en un grupo de compra y venta de artículos en WhatsApp.

El hecho ocurrió en la localidad de Oberá, Misiones, y la chica envió un mensaje en el grupo “Quién da más Oberá”.

“Si alguien sabe, quien desease de corazón adoptar a un bebé recién nacido, que se comunique a mi número. Gracias“, escribió la joven.

Y agregó en un audio ante los cuestionamientos: “Vos no sabés por lo que yo pasé y cómo esa criatura vino al mundo. Así que no te ponés ni en un pedacito , en una esquina de una uña de mi lugar“.

Luego, la chica contestó ante un supuesto interés de un participante. “Si tu hermana va a querer el bebé, que se comunique conmigo. Así yo me comunico con la jueza que me está ayudando y mi abogada. Esto es todo con la Justicia, no es un juguete dar en adopción, pero yo lo doy porque tengo mis razones“, expresó.

