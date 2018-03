Eva De Dominici, su hermana y la pareja: un trío bomba en Punta Cana

COMPARTIDOS: 0

Eva De Dominici pasó sus vacaciones acompañada de su hermana María y su novia Vicky Micheli en un lujoso hotel de República Dominicana.

La actriz compartió fotos de su viaje a través de las redes sociales en donde se mostró muy feliz y parece llevarse muy bien con su cuñada.

La hermana de Eva De Dominici le había confesado a la Revista Gente que a su novia la conoció por Tinder y al poco tiempo se pusieron en pareja: “Tiene dos años más que yo. Juega al fútbol y va a estudiar para ser contadora. Juntas disfrutamos de mirar películas y series, como Stranger Things y Orange is The New Black. También nos gusta ir a comer afuera. Somos muy compañeras”.

