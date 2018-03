Rocío Marengo fue a un "telo" y lo dejó con tremendas ganas

COMPARTIDOS: 0

En ‘La Tribuna de Guido’, el programa que conduce Guido Kaczka en El Trece, los invitados famosos suelen contar anécdotas curiosas. En ese tono, Rocío Marengo reveló una situación insólita que le tocó vivir hace tiempo en un hotel alojamiento.

“Yo le había dicho a esa persona que no iba a pasar nada y él me contestó: ‘No, no, vamos a charlar’. ‘Bueno, vamos a charlar, listo’, contesté'”, comenzó el relato.

Según contó la modelo, una vez instalados en la habitación, “me senté y él obvio que insistió… pero no”.

Para más sorpresa, Rocío confesó que no fue la primera vez que le ocurrió algo así: “Dos veces lo hice, una de más chiquita y otra de grande. O sea, si yo les digo que salgo a charlar, salgo a charlar”.

“Fue hace muchos años en uno que queda por Núñez. Ahora, vivo sola y es más fácil todo“, concluyó, generando las risas de todos los presentes.

Una publicación compartida de Rocio Marengo Oficial (@marengorocio) el Mar 15, 2018 at 7:56 PDT

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-3-16-19-41-20-mendoza-desbarataron-dos-bunkeres-narcos-y-encontraron-de-todo

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-3-16-19-6-8--chan-laurita-fernandez-icardeo-a-fede-bal