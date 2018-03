El kirchnerismo llamó a conformar un bloque para el 2019

COMPARTIDOS: 0

Con el gobernador Alberto Rodríguez Saá como anfitrión, referentes del kirchnerismo, junto al camionero Hugo Moyano y otros dirigentes políticos y sindicales del arco opositor, se reunieron ayer en San Luis y convocaron a trabajar por un frente de unidad con eje en el peronismo rumbo a las elecciones de 2019.

A la reunión, convocada bajo el lema "Hay 2019" en el parque La Pedrera, de Villa Mercedes, no asistieron gobernadores del PJ, a excepción del local, mientras que sí figuraron el exvicepresidente Amado Boudou; el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi; el presidente del PJ, José Luis Gioja; el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez; el ex canciller Jorge Taiana; los diputados nacionales Andrés Larroque, Axel Kicillof, Gabriela Cerruti, Hugo Yasky y Cristina Álvarez Rodríguez.

Con la ex presidenta Cristina Kirchner como principal ausente, sí arribaron a San Luis los intendentes de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y de Esteban Echeverría, Fernando Gray; el ex funcionario nacional Aníbal Fernández, y el ex presidente de la Cámara baja Julián Domínguez, el ex diputado nacional Edgardo Depetri.

"Los convocamos a todos a trabajar juntos para llegar unidos al 2019 y recuperar el Gobierno", sostuvo Rodríguez Saá al abrir el encuentro ante un colmado estadio Arena La Pedrera, donde el "hit del verano" contra el presidente Mauricio Macri resonó con entusiasmo.

Con fuertes críticas al Gobierno, el mandatario puntano advirtió que en el oficialismo "querían un peronismo dividió en tres y lo lograron, incluso por errores propios" y, tras hacer énfasis en la necesidad de avanzar en la unión del justicialismo, aseguró que "hay 2019".

Tras el discurso de Rodríguez Saá, hablaron Rossi; la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti; Moyano y cerró el titular del PJ nacional, José Luis Gioja, todos con un mensaje en común: "Apostar por la unidad peronista", reprodujo el portal de La República de San Luis.

"Este Gobierno es completamente ajeno a la realidad. No le preocupan los trabajadores, los jubilados, los humildes. Por eso, tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos por la unidad más allá de lo que nos tocó vivir a cada uno en los últimos tiempos", bregó Moyano.

La cumbre, que continuará este sábado con trabajo en comisiones, busca construir un espacio capaz de disputarle las elecciones presidenciales a Cambiemos en 2019 y debatir lineamientos que sirvan como una plataforma política, cuyas bases se darán a conocer en el cierre del encuentro.

Larroque señaló al respecto que lo que se busca es contribuir desde el PJ a una unidad "lo más ancha posible" y remarcó: "Este encuentro representa esperanza hacia el futuro. En San Luis hoy se respira un aire muy parecido a lo que fue el 2003".

Por su parte, Menéndez, afirmó que el encuentro "es un hito más" para arribar a "consensos" hacia las presidenciales de 2019.

"Es una de las reuniones que estaban programadas en el camino hacia confluir dentro del campo popular con eje en el peronismo en búsqueda de una agenda de acción política para ofrecerle a la sociedad de cara a lo que será el proceso electoral del año que viene", señaló el jefe del PJ bonaerense.

Por su parte, el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, remarcó que van a "militar y militar para seguir construyendo la unidad del campo nacional y popular" y pronosticó que "el 10 de diciembre de 2019 será el último día del Gobierno de derecha en la Argentina".

"Vamos a construir esta unidad opositora en base a un sólido acuerdo programático, para frenar las políticas de ajuste, corrupción, quita de derechos y saqueo macrista, y recuperar el rumbo de crecimiento con inclusión que vivió nuestro país durante los gobiernos de Néstor y Cristina", subrayó el dirigente kirchnerista.

