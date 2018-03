Francisco se dirigió a los argentinos ofendidos con él

COMPARTIDOS: 0

El papa Francisco destacó hoy la carta que le enviaron dirigentes oficialistas y opositores en el marco del quinto aniversario de su elección como Sumo Pontífice y celebró que "la unidad es superior al conflicto".

"A las argentinas y argentinos que me expresaron su cercanía en el quinto aniversario de mi elección, quiero hacerles llegar mi afecto y gratitud. Me conmueve descubrir que, además del respetuoso saludo de las autoridades, en esta carta se hayan unido personas de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas. Así se confirma que no es imposible encontrar razones para encontrarse y que la unidad es superior al conflicto ", sostuvo el Santo Padre.

A través de una misiva enviada al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, Francisco aseguró: "Quisiera decirles que el amor por mi Patria sigue siendo grande e intenso. Rezo todos los días por ése, mi pueblo que tanto quiero".

"Y a los que puedan sentirse ofendidos por algunos de mis gestos, les pido perdón. Puedo asegurarles que mi intención es hacer el bien y que a esta edad mis intereses ya tienen poco que ver con mi persona. Pero, aunque Dios me confió una tarea tan importante y Él me ayuda, no me liberó de la fragilidad humada. Por eso puedo equivocarme como todos", añadió.

El Sumo Pontífice insistió en su pertenencia a la Argentina y remarcó: "Si alguna vez se alegran por cosas que yo pueda hacer bien, quiero pedirles que las sientan como propias.

Ustedes son mi pueblo, el pueblo que me ha formado, me ha preparado y me ha ofrecido al servicio de las personas. Aunque ahora no tenemos el gozo de estar juntos en nuestra Argentina, recuerden que el Señor ha llamado a uno de ustedes para llevar un mensaje de fe, de misericordia y de fraternidad a muchos rincones de la tierra".

"Pido por todo ustedes, para que sean canales del bien y la belleza, para que puedan hacer su aporte en la defensa de la vida y de la justicia, para que siembren paz y fraternidad, para que mejoren el mundo con su trabajo, para que cuiden a los más débiles y compartan a manos llenas todo lo que Dios les ha regalado", concluyó el mensaje papal.

De esta manera, Francisco agradeció la carta que le enviaron el pasado martes dirigentes de todo el arco político, desde la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, hasta el secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, pasando por la vicepresidenta, Gabriela Michetti; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; y el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Zaffaroni.

En esa misiva, los firmantes habían expresado: "Los argentinos y las argentinas te queremos mucho. Valoramos enormemente tu tenaz trabajo por la paz y la justicia en todo el mundo, a pesar de las resistencias que genera entre quienes pueden ver afectados intereses que no son legítimos. Aunque deseamos y ansiamos tu visita, aceptamos la espera porque sabemos que se producirá cuando sientas que es el mejor momento y confiamos en vos".

