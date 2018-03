Raquel Álvarez, la superación de todos los obstáculos

COMPARTIDOS: 0

El proyecto:

A lo largo de la historia la mujer ha asumido nuevos roles en la sociedad y ha luchado firmemente para insertarse en un mundo donde el cambio es constante, donde se desenvuelven en un medio que estimula el alcance de nuevas metas, por ello es que son muchos los roles que desempeña hoy en día la mujer, pero no debemos olvidar que el principal rol en la sociedad es justamente ser mujer, con su identidad y su feminidad.

Este trabajo basado en fotografías y relatos encontrarán los distintos mensajes de la mujer mendocina y que a través de ellas quedará plasmada su vida, sus logros, dificultades, sueños, desafíos y anécdotas, que son parte de su esencia y del reflejo de tantas mujeres que comparten las mismas historias.

Emmanuel Diaz - Fotógrafo / Colaboración y edición - Cristian Montenegro.

ELLA es Raquel Álvarez tiene 36 años, nació con Artrogriposis congénita múltiple, una enfermedad que le genera malformación de sus articulaciones.

Su simpatía y forma de ver la vida la caracterizan, sobre todas las cosas, un ejemplo de vida, realmente en su mirada brilla llena de sueños y metas...

¿Quién es Raquel Álvarez Leiva?

Es una persona muy inquieta, alegre, positiva y soñadora, siempre dispuesta para ayudar al que lo necesite. Le gusta sentirse útil, cree mucho en Dios, su fortaleza de cada día, es coqueta, le gusta el "glamour", le encanta embellecer aun más a sus amigas con sus maquillajes.

Es una apasionada en el amor, más aún cuando fluye en la pareja. Cree que en el amor y la comunicación son los pilares más importantes en su vida. Su gran refugio "los abrazos de su pareja". Ella es exigente, es responsable y comprometida con lo que hace, asume sus errores y considera importante las disculpas. Es una mujer que se enoja cuando descubre mentiras, emprendedora y siempre buscando nuevos desafíos, no le gusta la rutina, incansable, fuerte ante situaciones de obstáculos, muy sensible a la discriminación o cuando alguien de su entorno lo está pasando mal, luchadora por la igualdad, la equidad y por los derechos de las personas y más aún por los derechos de las personas con discapacidad. Busca constantemente la superación de ella misma y de su entorno.

Ama estar en familia y reuniones de amigos, estar acompañada es muy gratificante, disfruta mucho de divertirse con ellos, es muy sociable, se da por completo cuando conoce a personas nuevas, pero también sabe tomar distancia ante situaciones que le molestan, poniendo ante todo el diálogo.

Es muy tímida ante situaciones de exposición y le cuesta expresarse. Es temerosa ante situaciones nuevas pero cierra los ojos y avanza. Le gusta tener diferentes experiencias en todo los ámbitos de la vida y jamás se da por vencida ni aún vencida.

Si algo no lo pudo concretar le queda la satisfacción de que al menos lo intentó.

¿Cuál ha sido el mayor desafío en tu vida u hoy en día que te toca vivir?

Para mi los desafíos son diarios, vivir es mi gran desafío, entre ellos destaco trabajar, descubrir y potenciar mis capacidades para realizar lo que me propongo, que crean y confíen en mi, que puedo hacer lo que realmente siento y me gusta.

Hoy el gran desafío que me está tocando vivir es estar realizando una de mis anheladas pasiones, ser una maquilladora profesional, esto me ha permitido mostrar todo el tiempo mis capacidades, logrando que muchas personas conozcan y confíen en mi trabajo. Haber vivido la maravillosa experiencia de maquillar a las reinas de la vendimia, realmente fue un gran desafío cumplido gracias a "Amelie" donde me capacité y quién confió desde el primer momento en que podía ser parte de su equipo, dándome la oportunidad de demostrar mi trabajo, sin prejuicios, sin ver mis limitaciones, siendo aceptada como una maquilladora más entre todas las que nos apasiona este arte.

¿Tenes algún sueño por cumplir?

Cuando era niña soñaba con terminar mis estudios junto a mi hermana gemela "Débora" quién es mi gran apoyo al igual que mi familia, en esa época el sistema educativo nos separó porque no era inclusivo, por lo que tuve que ir a una escuela diferencial, hoy llamadas escuelas especiales, recién en cuarto grado ingresé a una escuela común, demostrando que mi discapacidad solo era física. Egresé de la secundaria un año después que mi hermana y en la actualidad me recibí de Técnica superior en Gestión y Administración en Instituciones de Educación Superior (UTN).

Anhelaba enamorarme y encontrar al amor de mi vida, hoy me acompaña incondicionalmente en cada momento y cada desafío de mi vida, con "Sergio" llevamos 13 años juntos, más enamorados que nunca.

Otro sueño era trabajar, a los 19 años comencé como administrativa en extensión universitaria hasta que luego entré al área contable de la Universidad Tecnológica Nacional a la cual pertenezco.

Se abrieron grandes oportunidades para capacitarme y pude realizar distintos tipos de actividades como hacer buceo, estudiar informática, canto, maquillaje, idioma, talleres de radio y locución, producción de televisión y taller de danzas en sillas de ruedas. Me sume a asociaciones para desarrollar diferentes tipos de proyectos para la inclusión, logrando todos los objetivos que nos propusimos.

¿Si me quedan sueños por cumplir? Sí, muchos, mientras tenga vida se seguirán sumando sueños por concretar, por ejemplo, ser reconocida siempre por mis capacidades y través de mis pasiones para dar una cuota de motivación para quiénes lo necesiten o no entiendan qué no importan las limitaciones si uno desea profundamente algo, se puede lograr.

Un anhelo es casarme, ser mamá o adoptar un hijo, tener mi casa propia adaptada a mis necesidades físicas, viajar por el mundo y manejar un auto es un gran sueño y un enorme desafío que espero pronto se cumpla.

Nunca paro de soñar, creo que si no hay sueños no hay vida. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de ir cumpliendo cada uno, a veces, superando mis propias expectativas.

¿Un mensaje para todos aquellos que batallan a diario?

Antes que nada la aceptación y el amor propio, después mientras haya vida hay esperanzas, "qué si te dan limones haz limonada", no todo está perdido, siempre hay razones para luchar o buscar el lado positivo.

Debemos potenciar al máximo las capacidades qué tenemos, concentrarse en lo que se ama y no en lo que no pueda hacer, en su limitaciones. Nada viene de arriba todo es con esfuerzo propio y siempre poner en práctica una frase muy conocida con cual me identifico "Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea excelente"

Sonríe a la vida y ser agradecido.

